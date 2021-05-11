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Интересуют бывший и нынешний капитаны Динамо: Ребров хочет усилить Ференцварош

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(2 голосов)

Украинский тренер попросил руководство серьёзно усилить команду

Интересуют бывший и нынешний капитаны Динамо: Ребров хочет усилить Ференцварош

Новина українською

Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров попросил руководство серьёзно усилить команду, чтобы лучше выступить в еврокубках в следующем сезоне. Об этом сообщает Index.

По информации источника, Ребров хочет видеть в клубе Андрея Ярмоленко, который сейчас выступает за "Вест Хэм", и полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука. Ребров выиграл уже три подряд чемпионских титула с "фради" и даже сумел вывести клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Этим летом президент венгерского клуба намерен обновить состав и ряд игроков точно покинут команду. Ребров хочет, чтобы на их место пришли украинские топ-игроки, с которыми можно будет в еврокубках ставить куда более серьёзные задачи, чем просто попадание в групповой этап.

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Отметим, что за "Ференцварош" выступает уже украинский игрок - Александр Зубков.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Сергей Сидорчук Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Index

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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
11.05.2021 в 10:47
Думаю, это был бы неплохой вариант для Я, как очевидно, серъезный Европейский чемп он не потянет. Или ДК, здесь сила и мощь ЧУ ему в помощь ...
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Artemanat (Кривой Рог)
11.05.2021 в 10:13
Ага и Цыганкова с Мыколенко,может их шейхи выкупили))))Сидорчук не пойдет сейчас с ДК,а Ярмоленко по зарплате не потянут( может аренда). Гармаша,Русина,Шабанов оптимальный вариант)))
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ascent (Луксор)
11.05.2021 в 09:57
Звучит, мягко говоря, странно... Может перевели неправильно?
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