Интересуют бывший и нынешний капитаны Динамо: Ребров хочет усилить Ференцварош

Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров попросил руководство серьёзно усилить команду, чтобы лучше выступить в еврокубках в следующем сезоне. Об этом сообщает Index.

По информации источника, Ребров хочет видеть в клубе Андрея Ярмоленко, который сейчас выступает за "Вест Хэм", и полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука. Ребров выиграл уже три подряд чемпионских титула с "фради" и даже сумел вывести клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Этим летом президент венгерского клуба намерен обновить состав и ряд игроков точно покинут команду. Ребров хочет, чтобы на их место пришли украинские топ-игроки, с которыми можно будет в еврокубках ставить куда более серьёзные задачи, чем просто попадание в групповой этап.

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Отметим, что за "Ференцварош" выступает уже украинский игрок - Александр Зубков.