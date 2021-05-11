Швед может остаться в Мехелене на следующий сезон

Главный тренер "Мехелена" Вутер Вранкен рассказал о ситуации с арендой украинского вингера Марьяна Шведа.

"Швед сказал нам, что хочет остаться на следующий сезон. Увидим, что по этому поводу думает "Селтик" и попытаемся прийти к соглашению. Надеемся получить новости в ближайшие дни", – цитирует слова Вранкена Daily Record.

Отметим, что в текущем сезоне 23-летний футболист за "Мехелен" во всех турнирах провел 21 матч, в котором забил 4 гола и сделал три результативные передачи.