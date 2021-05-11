Роксана Малиновская: Когда Руслан закончит свою карьеру, мы хотели бы остаться в Бергамо
Жена Руслана Малиновского открывает свое ателье в Бергамо
Фото: instagram.com/malinovskyi_18
Жена украинского полузащитника "
"Я считаю итальянских женщин очень элегантными и красивыми, мне нравится наблюдать, как они одеваются, и сравнивать их с нашими, украинскими нарядами.
Эта идея возникла 1,5 года назад, после рождения дочери Оливии. В модной линейке будет одежда как для мам, так и для детей.
Когда Руслан закончит свою карьеру, мы хотели бы остаться здесь, в Бергамо. Я уже чувствую себя местной" – сказала Малиновская.
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Источник:Corriere della Sera
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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