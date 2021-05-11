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Роксана Малиновская: Когда Руслан закончит свою карьеру, мы хотели бы остаться в Бергамо

Наши за границей
(1 голосов)

Жена Руслана Малиновского открывает свое ателье в Бергамо

Роксана Малиновская: Когда Руслан закончит свою карьеру, мы хотели бы остаться в Бергамо

Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Новина українською

Жена украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о том, что скоро она открывает свое ателье в Бергамо.

"Я считаю итальянских женщин очень элегантными и красивыми, мне нравится наблюдать, как они одеваются, и сравнивать их с нашими, украинскими нарядами.

Эта идея возникла 1,5 года назад, после рождения дочери Оливии. В модной линейке будет одежда как для мам, так и для детей.

Когда Руслан закончит свою карьеру, мы хотели бы остаться здесь, в Бергамо. Я уже чувствую себя местной" – сказала Малиновская.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Роксана Малиновская
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Источник:
Corriere della Sera

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Комментарии (6)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
11.05.2021 в 21:42
В Тулу со своим самоваром). Удачи! Это я про ателье в Италии, а не про жену)
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0
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ukatan (Харьковская обл.)
11.05.2021 в 21:38
Правильно. Родину лучше любить издалека.
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0
0
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c99baf (Харьков)
11.05.2021 в 21:36
Правильный взгляд на жизнь .
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
11.05.2021 в 21:20
Куда муж скажет туда и поедешь.А то открыла бизнес на бабки мужа бизнесвумен)
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+1
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dmtroyan (Полтава)
11.05.2021 в 21:19
У нас уже третина українських жінок хотять та і працють в Італії
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.05.2021 в 21:14
Попробуешь повторить эти слова, когда он закончит карьеру. Ведь еще не известно где он ее закончит?...
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