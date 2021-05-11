Роксана Малиновская: Когда Руслан закончит свою карьеру, мы хотели бы остаться в Бергамо

Жена украинского полузащитника " Аталанты " Руслана Малиновского Роксана рассказала о том, что скоро она открывает свое ателье в Бергамо.

"Я считаю итальянских женщин очень элегантными и красивыми, мне нравится наблюдать, как они одеваются, и сравнивать их с нашими, украинскими нарядами.

Эта идея возникла 1,5 года назад, после рождения дочери Оливии. В модной линейке будет одежда как для мам, так и для детей.

Когда Руслан закончит свою карьеру, мы хотели бы остаться здесь, в Бергамо. Я уже чувствую себя местной" – сказала Малиновская.