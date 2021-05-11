Лунин: Матч за Реал стоит десяти в любом другом клубе
Украинец рассказал о своем положении в Реале
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Украинский голкипер "
"Зидан объяснил мне свое видение футбола, как мне нужно играть и позиционировать себя. Это то, что он требует от вратарей.
Он говорит мне, что я здесь, потому что я этого заслуживаю, что я должен продолжать работать и быть готовым, потому что в любой момент я могу сыграть.
Я учусь каждый день, каждый день тренируюсь с лучшими. Когда придет моя очередь играть, я постараюсь показать свою лучшую версию. Матч за "Реал" стоит 10 в любом другом клубе.
Надеюсь, я смогу сыграть много матчей за "Реал", выиграть множество и титулов и стать примером для украинских детей.
Любой желающий может осуществить свою мечту. Я горжусь, это исторический момент для всей страны и для меня лично", – сказал Лунин.
Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" один матч в Кубке Испании против "Алькояно" (1:2).
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