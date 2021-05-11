Зинченко в третий раз стал чемпионом АПЛ. Это его 9-й трофей в составе Сити
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"Манчестер Сити", досрочно
В составе "Сити" чемпионом стал и украинский полузащитник Александр Зинченко, для которого это 9-й трофей в составе манчестерского клуба.
В активе Зинченко 3 чемпионства АПЛ, 1 Кубок Англии, 4 Кубка лиги и Суперкубок страны.
Напомним, что в нынешнем сезоне в чемпионате Англии украинец провел 18 матчей, результативными действиями не отмечался.
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
11.05.2021 в 23:07
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Alex_ForzaMilan (Київ)
11.05.2021 в 23:04
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