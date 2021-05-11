Зинченко в третий раз стал чемпионом АПЛ. Это его 9-й трофей в составе Сити

"Манчестер Сити", досрочно стал новым чемпионом АПЛ благодаря тому, что его конкурент, "Манчестер Юнайтед", уступил "Лестеру" (1:2) и потерял теоретические шансы на борьбу за титул.

В составе "Сити" чемпионом стал и украинский полузащитник Александр Зинченко, для которого это 9-й трофей в составе манчестерского клуба.

В активе Зинченко 3 чемпионства АПЛ, 1 Кубок Англии, 4 Кубка лиги и Суперкубок страны.

Напомним, что в нынешнем сезоне в чемпионате Англии украинец провел 18 матчей, результативными действиями не отмечался.