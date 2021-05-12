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Лунин: Мы с Куртуа немного похожи в генетике

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Андрей многое перенимает у Тибо

Лунин: Мы с Куртуа немного похожи в генетике

EFE/Johany Jutras

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал о взаимоотношениях с первым вратарем мадридцев Тибо Куртуа.

"Мы с Куртуа немного похожи в генетике.

Ежедневное наблюдение за его работой может помочь мне увидеть, что я могу улучшить и как. Я должен совершенствоваться абсолютно во всем", - сказал Лунин.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал (Мадрид)

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