Лунин: Мы с Куртуа немного похожи в генетике
Андрей многое перенимает у Тибо
EFE/Johany Jutras
Украинский голкипер "
"Мы с Куртуа немного похожи в генетике.
Ежедневное наблюдение за его работой может помочь мне увидеть, что я могу улучшить и как. Я должен совершенствоваться абсолютно во всем", - сказал Лунин.
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Источник:Реал (Мадрид)
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