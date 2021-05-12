Лунин: Мы с Куртуа немного похожи в генетике

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин рассказал о взаимоотношениях с первым вратарем мадридцев Тибо Куртуа.

"Мы с Куртуа немного похожи в генетике.

Ежедневное наблюдение за его работой может помочь мне увидеть, что я могу улучшить и как. Я должен совершенствоваться абсолютно во всем", - сказал Лунин.