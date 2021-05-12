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Ребров: Без поддержки на трибунах очень сложно мотивировать футболистов

Наши за границей
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Для украинского специалиста сезон 2020/2021 был самым сложным в его карьере

Ребров: Без поддержки на трибунах очень сложно мотивировать футболистов

Фото: mlsz.hu

Новина українською

На церемонии награждения RangAdó, на которой украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров получил приз лучшего тренера чемпионата Венгрии. Специалист признался, что сезон-2020/2021 был самым сложным в его карьере.

"Однозначно, этот сезон был самым сложным для меня. Эпидемия коронавируса лишила команду поддержки на трибунах. В таких условиях очень сложно мотивировать футболистов на максимальную самоотдачу.

К счастью, игроки уже отлично знакомы с нашими требованиями и могут осуществлять идеи тренеров с закрытыми глазами", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Index.hu

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