Лунин: На презентации в Реале я написал испанский текст русскими буквами
Голкипер вспомнил, как подписывал контракт с королевским клубом
Украинский голкипер "
"Когда я приехал в "Реал", я был очень счастлив, ведь не каждый день лучший клуб в мире приглашает вас. Тысячи игроков хотят играть за "Реал", а играют единицы.
Так что я был счастлив, но немного взволнован и осторожен. В "Реале" вы понимаете, что собираетесь достичь лучшего в мире уровня. Вам не нужно долго сомневаться, потому что имя клуба уже говорит само за себя.
Когда приехал Флорентино Перес, я очень нервничал. Мы поговорили, прошлись и подписали соглашение. Очень нервничал и чувствовал себя некомфортно.
Презентация в "Реале" - для звезд, для топ-игроков. Это было нечто впечатляющее и незабываемое.
У меня была подготовлена речь, но я совсем не знали испанский – написал испанский текст русскими буквами. Моя голова кипела, это было важно, хотя и немного смешно. Хотел показать, что я уважаю страну и клуб", – сказал Лунин.
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