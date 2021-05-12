Лунин: На презентации в Реале я написал испанский текст русскими буквами

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин рассказал о том, как он в 2018 году подписывал контракт с королевским клубом.

"Когда я приехал в "Реал", я был очень счастлив, ведь не каждый день лучший клуб в мире приглашает вас. Тысячи игроков хотят играть за "Реал", а играют единицы.

Так что я был счастлив, но немного взволнован и осторожен. В "Реале" вы понимаете, что собираетесь достичь лучшего в мире уровня. Вам не нужно долго сомневаться, потому что имя клуба уже говорит само за себя.

Когда приехал Флорентино Перес, я очень нервничал. Мы поговорили, прошлись и подписали соглашение. Очень нервничал и чувствовал себя некомфортно.

Презентация в "Реале" - для звезд, для топ-игроков. Это было нечто впечатляющее и незабываемое.

У меня была подготовлена речь, но я совсем не знали испанский – написал испанский текст русскими буквами. Моя голова кипела, это было важно, хотя и немного смешно. Хотел показать, что я уважаю страну и клуб", – сказал Лунин.