  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин: На презентации в Реале я написал испанский текст русскими буквами
В тренде

Лунин: На презентации в Реале я написал испанский текст русскими буквами

Наши за границей
(1 голосов)

Голкипер вспомнил, как подписывал контракт с королевским клубом

Лунин: На презентации в Реале я написал испанский текст русскими буквами

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал о том, как он в 2018 году подписывал контракт с королевским клубом.

"Когда я приехал в "Реал", я был очень счастлив, ведь не каждый день лучший клуб в мире приглашает вас. Тысячи игроков хотят играть за "Реал", а играют единицы.

Так что я был счастлив, но немного взволнован и осторожен. В "Реале" вы понимаете, что собираетесь достичь лучшего в мире уровня. Вам не нужно долго сомневаться, потому что имя клуба уже говорит само за себя.

Когда приехал Флорентино Перес, я очень нервничал. Мы поговорили, прошлись и подписали соглашение. Очень нервничал и чувствовал себя некомфортно.

Презентация в "Реале" - для звезд, для топ-игроков. Это было нечто впечатляющее и незабываемое.

У меня была подготовлена речь, но я совсем не знали испанский – написал испанский текст русскими буквами. Моя голова кипела, это было важно, хотя и немного смешно. Хотел показать, что я уважаю страну и клуб", – сказал Лунин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Реал (Мадрид)

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.05.2021 в 19:00
Луніну до відома: не існує і не існувало ніколи російських літер, кирилиця - це не "русскіє букви".
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.05.2021 в 19:09
Он не знал, он думал, что все славяне пошли от Рашки)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...