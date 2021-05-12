Беленький: В чемпионате Беларуси более техничный футбол, чем в чемпионате Польши

Украинский форвард "Динамо-Брест" Станислав Беленький сравнил чемпионаты Польши и Беларуси.

– Где тебе было играть комфортнее: в Польше за "Заглембе" или сейчас в Беларуси за "Динамо"?

– Считаю, что однозначно в Беларуси, потому что в Польше более силовой футбол и мне даже после Словакии было очень трудно перестроиться, ведь там больше единоборств, арбитры дают больше играть. Я сначала не был к этому готов, в течение сезона уже перестраивался.

В Беларуси более техничный футбол, для меня это комфортнее.

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– В Польше беда с футболом или все на хорошем уровне?

– Я бы не сказал, что беда, там тоже ходят болельщики, поддерживают команды, там тоже клубы пытаются играть в футбол, но в каждом государстве по-разному понимают футбол.

Там более силовой футбол, здесь более техничный, но я не знаю, ну это же было бы не интересно, если бы в каждой стране был бы одинаковый чемпионат. Я считаю, что там достойный уровень.