  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Беленький: В чемпионате Беларуси более техничный футбол, чем в чемпионате Польши
В тренде

Беленький: В чемпионате Беларуси более техничный футбол, чем в чемпионате Польши

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец поиграл и там и там

Беленький: В чемпионате Беларуси более техничный футбол, чем в чемпионате Польши

Фото - Динамо Брест

Новина українською

Украинский форвард "Динамо-Брест" Станислав Беленький сравнил чемпионаты Польши и Беларуси.

– Где тебе было играть комфортнее: в Польше за "Заглембе" или сейчас в Беларуси за "Динамо"?

– Считаю, что однозначно в Беларуси, потому что в Польше более силовой футбол и мне даже после Словакии было очень трудно перестроиться, ведь там больше единоборств, арбитры дают больше играть. Я сначала не был к этому готов, в течение сезона уже перестраивался.

В Беларуси более техничный футбол, для меня это комфортнее.

Читайте такжеЛунин: Мы с Куртуа немного похожи в генетике

– В Польше беда с футболом или все на хорошем уровне?

– Я бы не сказал, что беда, там тоже ходят болельщики, поддерживают команды, там тоже клубы пытаются играть в футбол, но в каждом государстве по-разному понимают футбол.

Там более силовой футбол, здесь более техничный, но я не знаю, ну это же было бы не интересно, если бы в каждой стране был бы одинаковый чемпионат. Я считаю, что там достойный уровень.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Брест) Станислав Беленький
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...