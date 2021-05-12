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Малиновский вышел в старте Аталанты на Беневенто, Коваленко снова в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Чемпион известен, но борьба в Серии А продолжается

Малиновский вышел в старте Аталанты на Беневенто, Коваленко снова в запасе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинец Руслан Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" на матч 36-го тура Серии А с "Беневенто".

Отметим, что поединок начнется в 21:45.

На счету Малиновского 8 голов и 10 ассистов в 39 матчах нынешнего сезона за клуб во всех турнирах.

Другой украинец "бергамаски" - хавбек Виктор Коваленко - начнет встречу на скамейке запасных. Экс-игрок "Шахтера" сыграл 4 минуты за итальянский клуб после перехода в "Аталанту" прошлой зимой.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2021 в 22:25
Насмешило "другой хавбек начнёт встречу на скамейке". Он там не начнёт, он там живёт. Лузер приблатненный.
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Serega1111 (Киев)
12.05.2021 в 22:06
"нынешнегосезона за клуюво всех турнирах". Парни, вас читать - надо перед этим покурить чего-нибудь веселого
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