Малиновский вышел в старте Аталанты на Беневенто, Коваленко снова в запасе

Украинец Руслан Малиновский попал в стартовый состав " Аталанты " на матч 36-го тура Серии А с "Беневенто".

Отметим, что поединок начнется в 21:45.

На счету Малиновского 8 голов и 10 ассистов в 39 матчах нынешнего сезона за клуб во всех турнирах.

Другой украинец "бергамаски" - хавбек Виктор Коваленко - начнет встречу на скамейке запасных. Экс-игрок "Шахтера" сыграл 4 минуты за итальянский клуб после перехода в "Аталанту" прошлой зимой.