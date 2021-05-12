Малиновский вышел в старте Аталанты на Беневенто, Коваленко снова в запасе
Чемпион известен, но борьба в Серии А продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинец Руслан Малиновский попал в стартовый состав "
Отметим, что поединок начнется в 21:45.
На счету Малиновского 8 голов и 10 ассистов в 39 матчах нынешнего сезона за клуб во всех турнирах.
Другой украинец "бергамаски" - хавбек Виктор Коваленко - начнет встречу на скамейке запасных. Экс-игрок "Шахтера" сыграл 4 минуты за итальянский клуб после перехода в "Аталанту" прошлой зимой.
Напомним, что UA-Футбол ведет т
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2021 в 22:25
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Serega1111 (Киев)
12.05.2021 в 22:06
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