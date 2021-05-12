Малиновский сделал ассист в поединке с Беневенто
Под опекой трех соперников
Faisal HQ / Автор неизвестен
Украинский атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский отличился голевой передачей в поединке с "Беневенто" в Серии А.
На 22 минуте гол с паса украинца забил Луис Муриель.
Он сместился с левого фланга и обыгрался с Малиновским. Притом украинца опекали сразу трое футболистов "Беневенто".
Своим пасом Руслан вывел Муриеля на свидание с вратарем Лоренцо Монтипо.
Это был 11-й ассист Руслана в Серии А сезона 2020/21.
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Wreck (Киев)
12.05.2021 в 22:33
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