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Малиновский сделал ассист в поединке с Беневенто

Наши за границей
(1 голосов)

Под опекой трех соперников

Малиновский сделал ассист в поединке с Беневенто

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский отличился голевой передачей в поединке с "Беневенто" в Серии А.

На 22 минуте гол с паса украинца забил Луис Муриель.

Он сместился с левого фланга и обыгрался с Малиновским. Притом украинца опекали сразу трое футболистов "Беневенто".

Своим пасом Руслан вывел Муриеля на свидание с вратарем Лоренцо Монтипо.

Это был 11-й ассист Руслана в Серии А сезона 2020/21.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Луис Муриэль Луис Мурьель
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Комментарии (1)
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Wreck (Киев)
12.05.2021 в 22:33
анстопабл!
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