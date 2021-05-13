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Малиновский - второй лучший игрок матча с Беневенто

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Украинец отметился ассистом

Малиновский - второй лучший игрок матча с Беневенто

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков матча 36-го тура Серии А с "Беневенто" (2:0).

28-летний футболист вышел в стартовом составе "бергамцев" и провел на поле 59 минут. За это время Малиновский отметился голевой передачей, отдал 45 точных передач из 51 (88%), сделал 3 удачные обводки (60%) и выиграл 1 единоборство (100%).

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Он получил второй лучший балл от WhoScored (7,7) и третью среди одноклубников – от SofaScore (7,3). Выше только у Луиса Муриэля, который отметился забитым голом.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский в составе "Аталанты" провел 34 матча, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

Малиновский - второй лучший игрок матча с Беневенто - изображение 1
Малиновский - второй лучший игрок матча с Беневенто - изображение 2
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Беневенто
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