Малиновский - второй лучший игрок матча с Беневенто
Украинец отметился ассистом
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков матча 36-го тура Серии А с "Беневенто" (2:0).
28-летний футболист вышел в стартовом составе "бергамцев" и провел на поле 59 минут. За это время Малиновский отметился голевой передачей, отдал 45 точных передач из 51 (88%), сделал 3 удачные обводки (60%) и выиграл 1 единоборство (100%).
Он получил второй лучший балл от WhoScored (7,7) и третью среди одноклубников – от SofaScore (7,3). Выше только у Луиса Муриэля, который отметился забитым голом.
Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский в составе "Аталанты" провел 34 матча, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.
Популярное сейчас
- Клуб Первой лиги хочет выкупить трех игроков Зари
- Женщинам в Нидерландах разрешили играть в одной команде вместе с мужчинами
- Каштру: В Украине я работал только в Шахтере, но в моей карьере может произойти все что угодно
- Малиновский попросил автографы игроков Ювентуса для ветерана Шахтера Рудакова
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО