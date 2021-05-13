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Шериф под руководством Вернидуба досрочно стал чемпионом Молдовы

Наши за границей
(1 голосов)

Для молдавской команды эта победа стала 19-й в чемпионате

Шериф под руководством Вернидуба досрочно стал чемпионом Молдовы

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Вчера, 12 мая, "Шериф" обыграл с разгромным счетом "Милсами" (6:0) в матче 32-го тура чемпионата Молдовы.

Эта победа позволила команде украинского тренера Юрия Вернидуба досрочно выиграть титул. За четыре тура до конца чемпионата "Шериф" оторвался от второго места на недосягаемые 13 очков.

Также "желто-черные" побили свой рекорд по количеству забитых голов - сейчас их 104. Стоит отметить, что "Шериф" 19-й раз стал чемпионом Молдовы.

Напомним, что Юрий Вернидуб возглавил клуб в декабре 2020 года. До этого он восемь лет возглавлял луганскую "Зарю", с которой брал бронзу УПЛ и доходил до финала Кубка Украины. Перед "Шерифом" работал с солигорским "Шахтером", покинул пост во второй половине чемпионата Беларуси, на смену ему пришел Роман Григорчук, который финишировал с горняками на первом месте.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
13.05.2021 в 11:30
Вернидуб решил кататься по дворовым чемпионатам , ясно.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.05.2021 в 10:20
Во дают))) Мне казалось, что Вернидуб выше чемпионата Молдовы!
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khatskevich_bog (Киев)
13.05.2021 в 10:20
в тексте ошыбка - забитых 104, а разница мячей +98
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Artemanat (Кривой Рог)
13.05.2021 в 10:12
Ждём в еврокубках
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+1
0


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