Малиновский вышел на первое место в списке ассистентов Серии А

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился ассистом в матче 36-го тура чемпионата Италии против "Беневенто" (2:0)

Эта передача стала 11-й для 28-летнего украинца в Серии А и позволила ему подняться на 1-е место в списке ассистентов.

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Столько же результативных передач отдал форвард "Интера" Ромелу Лукаку.

Добавим, что по 10 ассистов у Генриха Мхитаряна, Хуана Куадрадо, Сергея Милинковича-Савича и Петра Зелиньски

В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский в составе "Аталанты" провел 34 матча, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.