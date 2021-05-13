  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский вышел на первое место в списке ассистентов Серии А
В тренде

Малиновский вышел на первое место в списке ассистентов Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

Очередное достижение украинца

Малиновский вышел на первое место в списке ассистентов Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился ассистом в матче 36-го тура чемпионата Италии против "Беневенто" (2:0)

Эта передача стала 11-й для 28-летнего украинца в Серии А и позволила ему подняться на 1-е место в списке ассистентов.

Читайте такжеМалиновский сделал ассист в поединке с Беневенто

Столько же результативных передач отдал форвард "Интера" Ромелу Лукаку.

Добавим, что по 10 ассистов у Генриха Мхитаряна, Хуана Куадрадо, Сергея Милинковича-Савича и Петра Зелиньски

В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский в составе "Аталанты" провел 34 матча, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

Читайте такжеМалиновский - второй лучший игрок матча с Беневенто
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.05.2021 в 12:01
Это пик карьеры! Норм уровень!
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.05.2021 в 11:55
На евро нужно половину этих ассистов сделать)))
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2021 в 11:28
Хороший пас --- 50% гола, а иногда и все 90%.
Ответить
+1
0
Vantala (Kharkiv)
13.05.2021 в 11:19
У Лукаку столько же ассистов но малина на первом месте? Это потому что меньше играл и типа за меньшее число матчей получил результат?
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2021 в 11:29
За меньшее количество матчей, имеется ввиду еффективность.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...