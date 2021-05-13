Малиновский вышел на первое место в списке ассистентов Серии А
Очередное достижение украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился ассистом в матче 36-го тура чемпионата Италии против "Беневенто" (2:0)
Эта передача стала 11-й для 28-летнего украинца в Серии А и позволила ему подняться на 1-е место в списке ассистентов.
Столько же результативных передач отдал форвард "Интера" Ромелу Лукаку.
Добавим, что по 10 ассистов у Генриха Мхитаряна, Хуана Куадрадо, Сергея Милинковича-Савича и Петра Зелиньски
В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский в составе "Аталанты" провел 34 матча, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.
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