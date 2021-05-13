Вернидуб: Хорошие слова сказал Луческу: чемпионство – попадаешь в историю клуба, Кубок и Суперкубок – страны

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал досрочное чемпионство своей команды.

- Впереди еще 4 игры и финал Кубка. Нельзя останавливаться, нужно шаг за шагом двигаться вперед. Потом дадим время отдохнуть. Сейчас нужно сконцентрироваться, тем более у нас плотный график – 15, 19, 22, 26, 30. Я уверен в них - что они это понимают. Вижу по их глазам. Думаю, все будет хорошо.



- Праздновать будете?

- Нет. Мы отпразднуем, думаю, уже после Кубка. Тогда и посмотрим - есть, что праздновать или нет. Хорошие слова сказал Мирча Луческу, тренер "Динамо" Киев. Они стали чемпионами за три тура до конца. Он тогда сказал: "Чемпионство — это когда ты попадаешь в историю клуба, как футболист и тренер. Выигрываешь Кубок и Суперкубок - это уже история страны". Поэтому мне хотелось бы, чтобы игроки это понимали и повторили, и шли только вперед.



- У Вас первый титул в молдавском Чемпионате. Как Вы расцениваете это, как к этому шли. Вы ведь пришли в середине сезона, когда основной задел был сделан…

- Скажу так. Команда шла на первом месте, задел был 6 очков. Это тоже немало. Надо отдать должное предыдущему тренеру. Я никогда не забывал о своих коллегах, которые были до меня. Он честно выполнял свою работу. Такая наша жизнь тренерская - сегодня я, завтра кто-то другой. К этому надо относиться нормально, а я отношусь к этому именно так. Я уезжал из Белоруссии, оставив команду лидером и она стала Чемпионом. Поэтому, думаю это и заслуга тренера, который до меня тут был – Зорана Зекича. Его я тоже могу через вас поздравить.



- При Вас команда не проигрывает…

- У нас изменилась команда. Если брать по составу, думаю на процентов 60-65 команда изменилась. Если брать ребят, которые были до зимы, сегодня в составе был Крис, Коловос, Кастаньеда и Капич - 4 человека, остальные 7 все новые. Мы качественно провели селекцию. Я благодарен руководству клуба, Президенту, Генеральному Директору, что мы отобрали хороших игроков, в чем они сильно помогли и участвовали. Думаю, игроки не жалеют, что их отобрали. Многих впереди ждут большие клубы. Тот же Кастаньеда, Густаво, Крис и другие - много хороших футболистов, поверьте мне, которые могут играть в Чемпионатах посильнее, в той же Украине, например.



- Как относитесь к рекордам? Осталось 4 тура и можете превзойти по количеству голов "Зимбру"…

- Мы уже сделали рекорд, ведь до этого "Шериф" не забивал 100 мячей. Это уже рекорд. Знаю, что в Молдове "Зимбру" забил 112 мячей. Мы забили 104. Какой солдат не мечтает стать генералом. Я ребятам сказал, что если есть шанс, то им нужно воспользоваться. Как оно будет, посмотрим уже в конце Чемпионата.



- И Кастаньеда идет на клубный рекорд…

- Если бы он сегодня забил все, что у него было, думаю, он сегодня бы уже это сделал. Все в его руках. У него есть 23 мяча, а рекорд равен 27. 4 мяча осталось и 4 тура. Если он хочет оставить свое имя в истории клуба, то я только пожелаю ему удачи.



- Слышно, как ребята празднуют. Что Вы им сказали в раздевалке после матча?

- Только огромное спасибо. Они вышли и с первых минут было видно, что была заряженность. Oни выполнили все, что мы просили. "Милсами" очень неплохой клуб. Я говорил и буду говорить – эта команда мне нравится. Но, видно, в начале мы их немного смяли. Быстрый гол плюс высокий прессинг. Не дали им ничего сделать. Я рад за ребят, и надо только так играть. Те задачи, которые стоят перед нами в Европе - надеюсь, если мы усилим несколько позиций, то все будет зависеть от нас, плюс правильная подготовка", - рассказал Вернидуб.