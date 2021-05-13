Малиновский о победе над Беневенто: Отлично, но работа еще не закончена

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал победу над "Беневенто" (2:0) в поединке 36-го тура Серии А.

"Отлично, ребята, но работа еще не закончена, давайте продолжим в том же духе", — прокомментировал в Инстаграме Руслан подборку фото с матча.