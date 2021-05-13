Малиновский о победе над Беневенто: Отлично, но работа еще не закончена
В Италии осталось сыграть еще два тура
instagram.com/malinovskyi_18
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал победу над "Беневенто" (2:0) в поединке 36-го тура Серии А.
"Отлично, ребята, но работа еще не закончена, давайте продолжим в том же духе", — прокомментировал в Инстаграме Руслан подборку фото с матча.
Напомним, что в данном матче Малиновский вышел в стартовом составе и
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