  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский о победе над Беневенто: Отлично, но работа еще не закончена
В тренде

Малиновский о победе над Беневенто: Отлично, но работа еще не закончена

Наши за границей
(1 голосов)

В Италии осталось сыграть еще два тура

Малиновский о победе над Беневенто: Отлично, но работа еще не закончена

instagram.com/malinovskyi_18

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал победу над "Беневенто" (2:0) в поединке 36-го тура Серии А.

"Отлично, ребята, но работа еще не закончена, давайте продолжим в том же духе", — прокомментировал в Инстаграме Руслан подборку фото с матча.

Напомним, что в данном матче Малиновский вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей на 22-й минуте встречи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...