Ребров хочет повышения зарплаты в Ференцвароше. Клуб начал поиски замены тренеру

Украинский главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров может покинуть команду, сообщают местные СМИ.

У тренера еще год по контракту с "Фради", однако тренер, который привел команду к историческим успехам, уже сейчас хотел бы обсудить с руководством повышение зарплаты.

Отмечается, что сейчас Ребров зарабатывает в "Ференцвароше" 55 тысяч евро в месяц. За выход в Лигу чемпионов тренер получил премиальные в размере 2,8 миллиона евро.

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Впрочем, пока что новый контракт не обсуждался, но клуб, понимая, что удержать успешного тренера будет очень сложно, начал готовиться к возможному уходу Реброва и уже ищет ему замену.

Так, по версии издания Blikk, клуб из Будапешта рассматривает кандидатуры из Италии, Германии и России. Среди них – Эусебио Ди Франческо и Петер Штегер.

Напомним, что Ребров три года подряд приводил свою команду к чемпионству, а также выводил "Фради" в группу Лиги Европы и Лиги чемпионов.