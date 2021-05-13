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Пятов: Раньше была дедовщина, все были забитые - сейчас молодежь наглее, менталитет другой

Наши за границей
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Кипер говорит, что современным молодым игрокам легче пробиться за рубежом

Пятов: Раньше была дедовщина, все были забитые - сейчас молодежь наглее, менталитет другой

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов высказал свое мнение о том, почему сейчас украинцам удается лучше проявить себя за границей.

"Наши молодые футболисты за рубежом быстрее становятся взрослее – учат язык, воспитанию, понимают европейскую жизнь. Там не сюсюкаются, как у нас с молодыми – там или даешь результат и в тебя верят, или нет – тогда спасибо, до свидания.

Малиновский, Зинченко смогли это перебороть, особенно Саня – "Уфа", "Сити", аренда, а потом сказал: "Все, я готов здесь закрепиться".

Плюс сейчас другой менталитет у молодежи – они ничего не боятся, целеустремленные. Раньше была дедовщина в хорошем смысле – мы уважали старших; сейчас молодежь наглее, нам, наверное, не хватало этого.

Поэтому в наше время не давали шанса – все были забитые, кто выдерживал натиск, тот и выбивался. А сейчас свобода – кто хочет, тот и берет", – сказал Пятов в эфире Инстаграма.

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В статье: Андрей Пятов Руслан Малиновский Шахтер (Донецк) Александр Зинченко
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Источник:
Трибуна

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