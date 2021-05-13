Яремчук стал лучшим игроком матча Гент - Остенде по оценкам WhoScored

В матче 3-го тура плей-офф турнира чемпионата Бельгии "Гент" обыграл "Остенде" (2:1).

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук забил первый гол своей команды ,

Портал WhoScored признал нападающего сборной Украины лучшим игроком этого поединка - 25-летний Яремчук получил оценку 7.7 баллов.

Кроме забитого гола Яремчук нанес 5 ударов по воротам (1 в створ, 3 мимо и 1 заблокирован), 38 раз коснулся мяча, отдал 19 точных передач из 23 (83%), в том числе 2 ключевые, провел 1 удачную обводку, выиграл одну верховую дуэль, провел 1 отбор и 6 выносов мяча, трижды потерял мяч, однажды сфолил и получил желтую карточку.

Отметим, что украинский хавбек "Гента" Роман Безус получил оценку 7,3, а Игорь Пластун, который вышел на замену - 6,3 балла.