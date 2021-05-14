Яремчук: Мой гол очень важный для Гента. Нам были необходимы три очка, особенно сейчас

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук прокомментировал победу своей команды в третьем туре плей-офф 2 чемпионата Бельгии против "Остенде" (2:1), в котором ему удалось отличиться забитым мячом.

"Это был очень важный гол для команды и клуба. Не буду говорить, что он вышел красивым. Не имеет значения, как попал мяч в сетку - главное, что он туда попал. Нам были необходимы три очка, особенно сейчас. Теперь все четыре команды снова близки друг к другу и борются за плей-офф.

Наш стиль игры требовал много бега и давления впереди. Мы чувствовали, что уже использовали много энергии, но пытались подловить соперника. Нам следовало раньше решить судьбу матча, тогда бы не было проблем в последние полчаса, но все хорошо закончилось.

Теперь отдых будет ключевым фактором. Мы отдали на поле все, и теперь нам придется перезарядить батарейки, чтобы в следующем матче с "Остенде" вернуться полными сил. Тот, кто сможет наилучшим образом использовать этот короткий период отдыха, будет иметь преимущество в воскресенье ", - цитирует Яремчука официальный сайт" Гента".