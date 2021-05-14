  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук: Мой гол очень важный для Гента. Нам были необходимы три очка, особенно сейчас
В тренде

Яремчук: Мой гол очень важный для Гента. Нам были необходимы три очка, особенно сейчас

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец помог одержать победу своей команде над "Остенде"

Яремчук: Мой гол очень важный для Гента. Нам были необходимы три очка, особенно сейчас

Фото: kaagent.be

Новина українською

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук прокомментировал победу своей команды в третьем туре плей-офф 2 чемпионата Бельгии против "Остенде" (2:1), в котором ему удалось отличиться забитым мячом.

"Это был очень важный гол для команды и клуба. Не буду говорить, что он вышел красивым. Не имеет значения, как попал мяч в сетку - главное, что он туда попал. Нам были необходимы три очка, особенно сейчас. Теперь все четыре команды снова близки друг к другу и борются за плей-офф.

Читайте такжеЯремчук открыл счет в матче с Остенде точным ударом в дальний угол

Наш стиль игры требовал много бега и давления впереди. Мы чувствовали, что уже использовали много энергии, но пытались подловить соперника. Нам следовало раньше решить судьбу матча, тогда бы не было проблем в последние полчаса, но все хорошо закончилось.

Теперь отдых будет ключевым фактором. Мы отдали на поле все, и теперь нам придется перезарядить батарейки, чтобы в следующем матче с "Остенде" вернуться полными сил. Тот, кто сможет наилучшим образом использовать этот короткий период отдыха, будет иметь преимущество в воскресенье ", - цитирует Яремчука официальный сайт" Гента".

Читайте такжеЯремчук стал лучшим игроком матча Гент - Остенде по оценкам WhoScored

Добавим, что "Гент" занимает третье место в группе плей-офф за выход в Лигу конференций. В воскресенье, 16 мая, команда Яремчука снова сыграет с "Остенде".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Остенде (Бельгия) Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Kaagent.be

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...