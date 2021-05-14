Денисов рассказал Малиновскому, что хавбеком интересуются Интер, ПСЖ и Челси

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов пообщался с хавбеком " Аталанты " и сборной Украины Русланом Малиновским. В частности, Денисов напрямую сообщил Малиновскому об интересе к нему со стороны топ-клубов Европы.

- Говорю то, что знаю. Прямой интерес к тебе есть со стороны "Интера". Кроме того, мне подтвердили люди, которые, в том числе занимаются твоим будущим или настоящим, - это интерес со стороны французского "ПСЖ" и английского "Челси". Разрастается карта заинтересованных сторон, или, как мне сказал один человек: "Руслан Малиновский сейчас на разрыв", - сказал Денисов.

В тоже время сам футболист так ответил на данную информацию: