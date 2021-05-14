Денисов рассказал Малиновскому, что хавбеком интересуются Интер, ПСЖ и Челси
Можно переквалифицироваться в агенты
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов пообщался с хавбеком "
- Говорю то, что знаю. Прямой интерес к тебе есть со стороны "Интера". Кроме того, мне подтвердили люди, которые, в том числе занимаются твоим будущим или настоящим, - это интерес со стороны французского "ПСЖ" и английского "Челси". Разрастается карта заинтересованных сторон, или, как мне сказал один человек: "Руслан Малиновский сейчас на разрыв", - сказал Денисов.
В тоже время сам футболист так ответил на данную информацию:
- В первую очередь, были неплохие игры, поэтому есть может быть небольшой интерес. Однако сейчас такой отрезок, что нет времени думать о чем-то другом. Решается судьба Лиги чемпионов, мы хотим в нее попасть. Также у нас финал Кубка Италии на следующей неделе. Сейчас самые важные игры, о которых все мысли. Нас не устраивает два очка в этих двух играх, нам нужны три очка. Завтра мы будем рассчитывать только на победу. Команда в хорошем функциональном состоянии, все ребята мотивированы не только на игры, но и на тренировках. За счет игр сборных в марте это мне функционально помогло. Когда есть тонус и игровой ритм, мне это помогает. Я знаю, что я могу играть в хороший футбол в чемпионате Италии, но функциональная и физическая подготовка здесь на первом месте.
Переход в "Интер"? На данный момент пока ничего. Это чисто информация в прессе, там могут писать все что угодно. Когда проходят какие-то трансферы, они любят тишину. Когда проходит много разговоров, трансферы обычно не происходят. На данный момент у меня нет информации. Прессу особо не читаю, у меня есть домашние заботы, - подытожил Малиновский.
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