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Малиновский: В Италии пишут о большой вероятности прихода Де Дзерби в Шахтер

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Кажется, что все уже решено

Малиновский: В Италии пишут о большой вероятности прихода Де Дзерби в Шахтер

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал возможный приход тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби на тренерский мостик "Шахтера".

- Что интересного сообщается в итальянских СМИ по поводу прихода Де Дзерби в "Шахтер"?

- Пока что тут информация, что большая вероятность. Кто-то пишет, что уже на стадии переговоров. Он сам дает комментарии, что все скажет в конце сезона. Он не скрывает ничего от футболистов, у него с ними хорошее взаимопонимание.

- Что о нем говорят в Италии?

- У "Сассуоло" самый большой процент владения мячом, они играют в очень интересный и комбинационный футбол, много ударов наносят по воротам. С ними всем тяжело играть. Мы играли против них в меньшинстве, но сыграли очень хорошо. Не дали сопернику ничего создать, могли выиграть эту игру, забили гол в меньшинстве.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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