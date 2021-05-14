Малиновский: В Италии пишут о большой вероятности прихода Де Дзерби в Шахтер

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал возможный приход тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби на тренерский мостик " Шахтера ".

- Что интересного сообщается в итальянских СМИ по поводу прихода Де Дзерби в "Шахтер"?

- Пока что тут информация, что большая вероятность. Кто-то пишет, что уже на стадии переговоров. Он сам дает комментарии, что все скажет в конце сезона. Он не скрывает ничего от футболистов, у него с ними хорошее взаимопонимание.

- Что о нем говорят в Италии?

- У "Сассуоло" самый большой процент владения мячом, они играют в очень интересный и комбинационный футбол, много ударов наносят по воротам. С ними всем тяжело играть. Мы играли против них в меньшинстве, но сыграли очень хорошо. Не дали сопернику ничего создать, могли выиграть эту игру, забили гол в меньшинстве.