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Коваленко не попал в заявку Аталанты на ближайший матч Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан Малиновский - в обойме

Коваленко не попал в заявку Аталанты на ближайший матч Серии А

Фото: Atalanta B.C.

Новина українською

В субботу 15 мая "Аталанта" сыграет выездной матч 37-го тура Серии А против "Дженоа".

Главный тренер бергамаски Джан Пьеро Гасперини уже определился с игроками, которые отправятся на данный поединок.

В заявке "Аталанты" на матч 23 игрока, среди которых и украинец Роман Малиновский. А вот Виктор Коваленко в данный список не попал и на матч не едет.

Напомним, что матч "Дженоа" – "Аталанта" состоится в субботу 15 мая и начнётся в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Виктор Коваленко
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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
14.05.2021 в 22:31
хто м'ячі тоді буде тягнути?
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+1
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
14.05.2021 в 22:29
А вони то было от даунецкой помойки,и ее конченых глоров))))
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
14.05.2021 в 21:57
Нахрена он в сборной???? Почему не Юрченко или кто-то другой????? Я что-то не понимаю
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+2
0
Зритель (Харьков)
14.05.2021 в 22:25
Юрченко в свои 27 ни разу не играл за сборную. Видимо - по каким-то параметрам не тянет.
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0
0


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