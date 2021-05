Коваленко не попал в заявку Аталанты на ближайший матч Серии А

В субботу 15 мая "Аталанта" сыграет выездной матч 37-го тура Серии А против "Дженоа".

Главный тренер бергамаски Джан Пьеро Гасперини уже определился с игроками, которые отправятся на данный поединок.

В заявке "Аталанты" на матч 23 игрока, среди которых и украинец Роман Малиновский. А вот Виктор Коваленко в данный список не попал и на матч не едет.

Напомним, что матч "Дженоа" – "Аталанта" состоится в субботу 15 мая и начнётся в 16:00 по киевскому времени.

