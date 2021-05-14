Коваленко не попал в заявку Аталанты на ближайший матч Серии А
Руслан Малиновский - в обойме
Фото: Atalanta B.C.
В субботу 15 мая "Аталанта" сыграет выездной матч 37-го тура
Главный тренер бергамаски Джан Пьеро Гасперини уже определился с игроками, которые отправятся на данный поединок.
В заявке "Аталанты" на матч 23 игрока, среди которых и украинец Роман Малиновский. А вот Виктор Коваленко в данный список не попал и на матч не едет.
Напомним, что матч "Дженоа" – "Аталанта" состоится в субботу 15 мая и начнётся в 16:00 по киевскому времени.
???? C'è anche Rafa #Toloi tra i nerazzurri in viaggio per Genova!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 14, 2021
???? Toloi back in the travelling squad for #GenoaAtalanta!
Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/23gOmSdgPM
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