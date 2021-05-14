Зинченко не попал в заявку Сити на матч против Ньюкасла

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко не сыграет в выездном матче 36-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

Украинец не попал в заявку на поединок.

Отметим, что матч начнется в 22:00.

Также не лишним будет отметить, что "Сити" уже оформил чемпионство, в то время как "Ньюкасл" избежал вылета, и таким образом, данный поединок не несет особой турнирной нагрузки.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 29 матчах во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.