Зинченко не попал в заявку Сити на матч против Ньюкасла
Наверное, уже готовится к сборной
Украинский игрок "
Украинец не попал в заявку на поединок.
Отметим, что матч начнется в 22:00.
Также не лишним будет отметить, что "Сити" уже оформил чемпионство, в то время как "Ньюкасл" избежал вылета, и таким образом, данный поединок не несет особой турнирной нагрузки.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 29 матчах во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.
It's ???????????????????????? ???????????????? ????????— Manchester City (@ManCity) May 14, 2021
XI | Carson, Walker, Garcia, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Torres, Sterling (C), Jesus
SUBS | Steffen, Dias, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Foden, Palmer
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/BWzB3sFKMi
Популярное сейчас
- Денисов заявил, что Шахтер вел переговоры с главным тренером Баварии
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
- Александрия остается без Шарана, Мариуполь продлил контракт с Маркевичем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Интересуют бывший и нынешний капитаны Динамо: Ребров хочет усилить Ференцварош
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО