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Зинченко не попал в заявку Сити на матч против Ньюкасла

Наши за границей
(1 голосов)

Наверное, уже готовится к сборной

Зинченко не попал в заявку Сити на матч против Ньюкасла

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сыграет в выездном матче 36-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

Украинец не попал в заявку на поединок.

Отметим, что матч начнется в 22:00.

Также не лишним будет отметить, что "Сити" уже оформил чемпионство, в то время как "Ньюкасл" избежал вылета, и таким образом, данный поединок не несет особой турнирной нагрузки.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 29 матчах во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

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В статье: Манчестер Сити Ньюкасл Александр Зинченко
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2021 в 22:47
Там Канселу за одну гру робить те, що Зінченко за весь сезон не взмозі.
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0
-1
download1 (huyersk)
14.05.2021 в 22:34
чекайте, а Шева на фінал ЛЧ Зіну відпустить чи нах треба?
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2021 в 21:56
Не велика втрата, і без нього виграють.
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
14.05.2021 в 21:21
Это хреново,дал бы ему в центре поля поиграть перед Евро
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
14.05.2021 в 22:12
Ще ж фінал ЛЧ буде. Думаю там він вийде в основі.
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