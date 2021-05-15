Коваленко получил травму на тренировке
Пропустит матч против "Дженоа"
Фото: Atalanta B.C.
Вчера стало известно, что полузащитник Национальной сборной Украины
Tutto Atalanta сообщает, что хавбек повредил заднюю поверхность бедра. Эта травма стала причиной отсутствия игрока в заявке.
Сегодня на Виктора ждет детальное обследование, которое и решит его дальнейшую судьбу.
В этом сезоне на счету Коваленко всего три сыграны минуты за "Аталанту" в Серии А.
Напомним, что 25-летний полузащитник был включен в
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Источник:Tutto Atalanta
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