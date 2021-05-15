Коваленко получил травму на тренировке

Вчера стало известно, что полузащитник Национальной сборной Украины Виктор Коваленко не попал в заявку на матч Серии А против "Дженоа".

Tutto Atalanta сообщает, что хавбек повредил заднюю поверхность бедра. Эта травма стала причиной отсутствия игрока в заявке.

Сегодня на Виктора ждет детальное обследование, которое и решит его дальнейшую судьбу.

В этом сезоне на счету Коваленко всего три сыграны минуты за "Аталанту" в Серии А.