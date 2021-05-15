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Коваленко получил травму на тренировке

Наши за границей
(1 голосов)

Пропустит матч против "Дженоа"

Коваленко получил травму на тренировке

Фото: Atalanta B.C.

Новина українською

Вчера стало известно, что полузащитник Национальной сборной Украины Виктор Коваленко не попал в заявку на матч Серии А против "Дженоа".

Tutto Atalanta сообщает, что хавбек повредил заднюю поверхность бедра. Эта травма стала причиной отсутствия игрока в заявке.

Сегодня на Виктора ждет детальное обследование, которое и решит его дальнейшую судьбу.

В этом сезоне на счету Коваленко всего три сыграны минуты за "Аталанту" в Серии А.

Напомним, что 25-летний полузащитник был включен в расширенный состав сборной Украины на Евро-2020.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Источник:
Tutto Atalanta

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Комментарии (12)
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Dimka26 (Чернигов)
15.05.2021 в 14:13
Ну все, теперь точно открыта дорога Судакову на его позицию..
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0
0
dmitroj88
15.05.2021 в 13:48
Непонятно зачем на тренировках так напрягаться. Вон Бревноленко даже на лавочку не подпускают, но с сборную все равно вызывают. Брал бы пример с коллеги...
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+1
-1
учитель футбола (Львов)
15.05.2021 в 13:31
ого,аж 3 минуты сыграл.Обязательно нужно его в сборную взять.Очень ценный игрок.
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
15.05.2021 в 13:03
Украинский бейл-азар
Ответить
+1
0
andinho (Lviv)
15.05.2021 в 12:39
Амінь. Надіюся євро він теж пропустить. На його позиції є маса кваліфікованіших виконавців - Юрченко, Буяльський, Кочергін.....
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.05.2021 в 12:59
Юрченко і Кочергін свій рівень показали в фіналі КУ.
Ответить
+2
-1
Romanik2806 (Киев)
15.05.2021 в 13:15
А что показал Коваленко за последние 2 года что бы его вызывать в сборную?
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.05.2021 в 13:37
А хто каже, щоб Коваленка викликали в збірну? Мова йде про рівень Юрченка і Кочергіна
0
0
andinho (Lviv)
15.05.2021 в 14:04
Коваленко ще в Шахтарі не вражав, а останні пів року взагалі на банці сидить... Відносно футболістів Зорі - по одному матчі не можна судити. Вони одні із ключових футболістів команди, яка відстала лише на пару пунктів від Шахтаря, в той час як бюджети клубів взагалі невспіврозмірні....
0
0
krakow (Херсон)
15.05.2021 в 13:16
Хорошими надеждами живешь,христианин.
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+1
0
andinho (Lviv)
15.05.2021 в 14:04
5+
0
0
Dimka26 (Чернигов)
15.05.2021 в 14:10
Юрченко медленный для сборной. А кочергин пойдет
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0
0


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