Ребров: У меня есть желание пригласить игроков сборной Украины, но это будет непросто

Главный тренер "Ференцвароша" поделился своими мыслями на счет удачного для команды сезона:

“ - Сергей Станиславович, в последние дни вы стали одним из главных героев публикаций в СМИ. Причем одни уже указывают на возможное место вашей следующей работы, а другие полагают, что вы пригласите в Будапешт несколько игроков сборной Украины. Кому верить?

- Да, наверное, никому. Я всегда говорил о том, что работа тренера не такая предсказуемая, как карьера футболиста. Ты сам не знаешь, что тебя может ждать завтра. Тем более в ситуации, когда есть определенное недопонимание с клубом. В то же время, у меня действующий контракт с “Ференцварошем”, и пока я — главный тренер этой команды.

Разумеется, укрепить состав, повысить конкуренцию хочет любой тренер, но пригласить в “Ференцварош” игроков сборной Украины будет непросто. У меня, конечно, такое желание есть, но я сопоставляю его с возможностями. В особенности, если речь идет о футболистах киевского “Динамо”, которое провело отличный сезон, выиграло чемпионат и планирует успешно выступить в Лиге чемпионов.

- У вас нет ощущения, что из своей нынешней команды вы выжали максимум?

- Неважно, какие у меня ощущения — важно, что я люблю работать. Коллектив все равно меняется: кто-то — уходит, кто-то — приходит. Идет нормальный рабочий процесс. Разговоры по поводу потолка этой команды были слышны и после первого сезона, и после второго. Однако я с большим удовольствием работал с ней каждый день.

Напротив, я считаю, что сейчас мои футболисты намного лучше понимают наши требования. Команда набралась опыта выступлений в Лиге Европы и Лиге чемпионов, и у нее есть возможность прогрессировать дальше.

- Год назад вы сделали, казалось бы, невозможное — пробились с “Ференцварошем” в групповой раунд Лиги чемпионов. Поставите задачу повторить этот успех?

- Конечно, но сделать это будет сложнее. К нам теперь и соперники ведь станут относиться совсем иначе, и мы к этому готовы. Важно, чтобы футболисты понимали — дабы снова попасть в группу ЛЧ, нужно на максимуме работать с первого дня сборов. Путь в компанию лучших клубов Европы — очень сложный, и он требует максимальных, даже сверх максимальных усилий и отдачи", - сказал Ребров.