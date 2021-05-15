Президент Кайрата - о Реброве: Он - моя цель последние 4 года. Я с ним на контакте

Президент казахского "Кайрата" Кайрат Боранбаев заявил, что хотел видеть в команде украинского тренера Сергея Реброва.

"Ребров – моя цель последние 4 года. Я с ним на контакте и жду решения только от него.

Все будет хорошо, даже в этом сезоне. Ребята и тренер переживают, настроены на результат. Я, как и все болельщики, пропускаю ситуацию с клубом через себя и уверен, что все будет хорошо", – сказал Боранбаев.