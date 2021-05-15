Президент Кайрата - о Реброве: Он - моя цель последние 4 года. Я с ним на контакте
Клуб из Казахстана очень хочет заполучить коуча "Ференцвароша"
Фото: fradi.hu
Президент казахского "Кайрата" Кайрат Боранбаев заявил, что хотел видеть в команде украинского тренера Сергея Реброва.
"Ребров – моя цель последние 4 года. Я с ним на контакте и жду решения только от него.
Все будет хорошо, даже в этом сезоне. Ребята и тренер переживают, настроены на результат. Я, как и все болельщики, пропускаю ситуацию с клубом через себя и уверен, что все будет хорошо", – сказал Боранбаев.
"Кайрат" после 11 туров идет четвертым в чемпионате Казахстана, отставая от "Астаны" на 12 очков.
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Источник:sports.ru
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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
15.05.2021 в 15:05
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armik (Киев)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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Vantala (Kharkiv)
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