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Президент Кайрата - о Реброве: Он - моя цель последние 4 года. Я с ним на контакте

Наши за границей
(2 голосов)

Клуб из Казахстана очень хочет заполучить коуча "Ференцвароша"

Президент Кайрата - о Реброве: Он - моя цель последние 4 года. Я с ним на контакте

Фото: fradi.hu

Новина українською

Президент казахского "Кайрата" Кайрат Боранбаев заявил, что хотел видеть в команде украинского тренера Сергея Реброва.

"Ребров – моя цель последние 4 года. Я с ним на контакте и жду решения только от него.

Все будет хорошо, даже в этом сезоне. Ребята и тренер переживают, настроены на результат. Я, как и все болельщики, пропускаю ситуацию с клубом через себя и уверен, что все будет хорошо", – сказал Боранбаев.

"Кайрат" после 11 туров идет четвертым в чемпионате Казахстана, отставая от "Астаны" на 12 очков.

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В статье: Сергей Ребров Кайрат (Алма-Аты) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
sports.ru

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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
15.05.2021 в 15:05
Так он твоей целью и останется, ещё лет на десять.
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+3
0
avatar
armik (Киев)
15.05.2021 в 14:46
Туда ему и дорога!
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0
-8
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.05.2021 в 15:32
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
15.05.2021 в 14:46
В Казахстан можно было бы ехать если бы в Венгрии Ребров провалился. А так - вряд ли. На повышение ребруха пойдет, и это не Казахстан 100%.
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+4
0


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