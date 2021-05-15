Малиновский шестой раз подряд попал в стартовый состав Аталанты
Стал лидером бергамасков
Аталанта/Автор невідомий
"Дженоа" примет "Аталанту" в рамках 37-го тура Серии А. В стартовом составе гостей в атакующей линии появится украинец Руслан Малиновский.
Это шестое подряд появление игрока в основной одинадцятке. Всего на его счету уже 40 матчей в этом сезоне.
Соотечественник Руслана Виктор Коваленко пропустит эту встречу
Поединок начнется в 16:00. Отметим, что "Аталанта" продолжает бороться за зону Лиги Чемпионов. Бергамаски расположились на втором месте из тре очковым преимуществом над пятым "Ювентусом". В то же время "Дженоа" не турнирных задач, так как уже точно не вылетит из Серии А. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть
Популярное сейчас
- Форвард Манчестер Сити забил пяткой как Златан и оформил хет-трик - ВИДЕО
- Сергей Лавриненко: о перестрелке в Александрии, важности Бартуловича и судьбе Ситчинавы
- Ушиб Миколенко, роспуск Миная, Флик в Шахтере. Главные новости от 14 мая
- Интересуют бывший и нынешний капитаны Динамо: Ребров хочет усилить Ференцварош
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО