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Малиновский шестой раз подряд попал в стартовый состав Аталанты

Наши за границей
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Стал лидером бергамасков

Малиновский шестой раз подряд попал в стартовый состав Аталанты

Аталанта/Автор невідомий

Новина українською

"Дженоа" примет "Аталанту" в рамках 37-го тура Серии А. В стартовом составе гостей в атакующей линии появится украинец Руслан Малиновский.

Это шестое подряд появление игрока в основной одинадцятке. Всего на его счету уже 40 матчей в этом сезоне.

Соотечественник Руслана Виктор Коваленко пропустит эту встречу из-за травмы.

Поединок начнется в 16:00. Отметим, что "Аталанта" продолжает бороться за зону Лиги Чемпионов. Бергамаски расположились на втором месте из тре очковым преимуществом над пятым "Ювентусом". В то же время "Дженоа" не турнирных задач, так как уже точно не вылетит из Серии А. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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