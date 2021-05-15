Малиновский шестой раз подряд попал в стартовый состав Аталанты

"Дженоа" примет "Аталанту" в рамках 37-го тура Серии А. В стартовом составе гостей в атакующей линии появится украинец Руслан Малиновский.

Это шестое подряд появление игрока в основной одинадцятке. Всего на его счету уже 40 матчей в этом сезоне.

Соотечественник Руслана Виктор Коваленко пропустит эту встречу из-за травмы .