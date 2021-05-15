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Малиновский стал лучшим игроком матча с Дженоа

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Руслан демонстрирует невероятную игру

Малиновский стал лучшим игроком матча с Дженоа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 37-м туре Серии А "Аталанта" победила "Дженоа" со счетом 3:4. Руслан Малиновский в матче забил гол и сделал ассист.

Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore отметили игру украинца оценкой 8.8.

Этот балл - лучший в матче среди двух команд. Оценку, близкую к украинцу, также получил Дуван Сапата - 8,4. На счету нападающего тоже гол и ассист.

Руслан Малиновский в текущем сезоне Серии А забил 8 голов и отдал 12 ассистов в 35 играх. Его стоимость составляет 21 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
WhoScored

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