Малиновский стал лучшим игроком матча с Дженоа
Руслан демонстрирует невероятную игру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 37-м туре Серии А "Аталанта" победила "Дженоа" со счетом 3:4. Руслан Малиновский в матче
Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore отметили игру украинца оценкой 8.8.
Этот балл - лучший в матче среди двух команд. Оценку, близкую к украинцу, также получил Дуван Сапата - 8,4. На счету нападающего тоже гол и ассист.
Руслан Малиновский в текущем сезоне Серии А забил 8 голов и отдал 12 ассистов в 35 играх. Его стоимость составляет 21 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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Источник:WhoScored
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