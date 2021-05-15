Малиновский стал лучшим игроком матча с Дженоа

В 37-м туре Серии А "Аталанта" победила "Дженоа" со счетом 3:4. Руслан Малиновский в матче забил гол и сделал ассист.

Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore отметили игру украинца оценкой 8.8.

Этот балл - лучший в матче среди двух команд. Оценку, близкую к украинцу, также получил Дуван Сапата - 8,4. На счету нападающего тоже гол и ассист.

Руслан Малиновский в текущем сезоне Серии А забил 8 голов и отдал 12 ассистов в 35 играх. Его стоимость составляет 21 млн евро, согласно данным Transfermarkt.