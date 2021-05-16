Солигорский Шахтер Григорчука установил рекорд по победам подряд в чемпионате

В рамках девятого тура белорусской Высшей Лиги "Шахтер" Солигорск украинского наставника Романа Григорчука одержал волевую выездную победу над "Неманом" (1:2).

Эта победа стал девятой подряд со старта чемпионата для "горняков". Такого пока еще не совершил никто.

Предыдущий рекорд принадлежал сразу трем командам: минскому "Динамо" (1995 год), МПКЦ (1996), БАТЭ (2018). Все они имели в своем активе по восемь побед в стартовых восьми турах.

Напомним, что в прошлом сезоне солигорский "Шахтер" стал чемпионом Беларуси, только в последнем туре опередив БАТЭ в турнирной таблице. На данный момент подопечные Григорчука лидируют в Высшей Лиге, имея семиочковое преимущество над вторым "Динамо Минск".

Отметим, что за "горняков" выступает украинский нападающий Роман Дебелко. В матче против "Немана" он участия не принимал. Всего в его активе два гола за пять встреч в чемпионате, правда, он провел всего 76 минут на поле.