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ВИДЕО, как Безус и Яремчук записали в свой актив три результативных действия

Наши за границей
(3 голосов)

Украинцы зажигают

ВИДЕО, как Безус и Яремчук записали в свой актив три результативных действия

Новина українською

В рамках четвертого тура группы Лиги конференций бельгийского чемпионата "Остенде" на своем поле принимает "Гент". На 20-й минуте матча украинец Роман Безус забил красивый гол с передачи своего соотечественника Романа Яремчука: полузащитник технично перебросил голкипера соперников.

В середине второго тайма Безус оформил дубль, приняв мяч в штрафном майдачникк соперников и расстреляв голкипера.

Это уже пятый и шестой голы в текущем сезоне для Безуса во всех турнирах, а для Яремчука это результативное действие стало 30-м в текущем сезоне (22+8).

При условии победы "Гент" станет лидером в квартете Лиги Конференций чемпионата. Первое место позволяет принять участие в плей-офф с четвертым местом чемпионской группы.

На 85-ю минуту счет в поединке 0:4 в пользу "Гента". Текстовую трансляцию вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Роман Безус Роман Яремчук
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Комментарии (7)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.05.2021 в 16:46
А мы Коваленко вызываем в сборную (((
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+1
-1
vgolovan (полтава)
16.05.2021 в 16:53
я с вами согласен вот только ему бы еще на поле выйти когда нибудь и тогда он бы показал клас
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0
0
Acsakal (Kharkov)
16.05.2021 в 17:08
Це майже філософське питання: від кого може бути більше користі збірній - від Безуса, що грає за Гент, чи від Коваленка, що не грає за Аталанту? Як я розумію, Шева відводить Коваленку функцію опорного, а не атакувального півзахисника, як Безус.
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0
0
vgolovan (полтава)
16.05.2021 в 17:23
футболисты делятся на две категории: футболисты и легкоатлеты так вот безус относится к первой а коваленко с трудом дотягивает до второй
0
0
vgolovan (полтава)
16.05.2021 в 16:19
безус лутший полузащитник украины
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0
-3
vgolovan (полтава)
16.05.2021 в 16:19
и еще раз в сборную
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+1
-2
vgolovan (полтава)
16.05.2021 в 15:47
безуса в сборную
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+1
-2


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