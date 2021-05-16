  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. ВИДЕО, как Безус элегантно перебросил вратаря после ассиста Яремчука
В тренде

ВИДЕО, как Безус элегантно перебросил вратаря после ассиста Яремчука

Наши за границей
(3 голосов)

Чисто украинский гол

ВИДЕО, как Безус элегантно перебросил вратаря после ассиста Яремчука

Новина українською

В рамках четвертого тура группы Лиги конференций бельгийского чемпионата "Остенде" на своем поле принимает "Гент". На 20-й минуте матча украинец Роман Безус забил красивый гол с передачи своего соотечественника Романа Яремчука: полузащитник технично перебросил голкипера соперников.

Это уже пятый гол в текущем сезоне для Безуса во всех турнирах, а для Яремчука это результативное действие стало 30-м в текущем сезоне (22+8).

При условии победы "Гент" станет лидером в квартете Лиги Конференций чемпионата. Первое место позволяет принять участие в плей-офф с четвертым местом чемпионской группы.

На 35-ю минуту счет в поединке 0:1 в пользу "Гента". Текстовую трансляцию вы можете посмотреть здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Безус Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vgolovan (полтава)
16.05.2021 в 15:47
безуса в сборную
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...