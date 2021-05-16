ВИДЕО, как Безус элегантно перебросил вратаря после ассиста Яремчука
Чисто украинский гол
В рамках четвертого тура группы Лиги конференций бельгийского чемпионата "Остенде" на своем поле принимает "Гент". На 20-й минуте матча украинец Роман Безус забил красивый гол с передачи своего соотечественника Романа Яремчука: полузащитник технично перебросил голкипера соперников.
Это уже пятый гол в текущем сезоне для Безуса во всех турнирах, а для Яремчука это результативное действие стало 30-м в текущем сезоне (22+8).
При условии победы "Гент" станет лидером в квартете Лиги Конференций чемпионата. Первое место позволяет принять участие в плей-офф с четвертым местом чемпионской группы.
На 35-ю минуту счет в поединке 0:1 в пользу "Гента". Текстовую трансляцию вы можете посмотреть
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