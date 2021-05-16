Безус стал лучшим игроком матча против Остенде

Сегодня "Гент" украинцев Яремчука и Безуса разгромил "Остенде" (0:4) в рамках матча Лиги Жупиле.

На 20-й и 66-й минутах матча в ворота соперника забивал украинец Роман Безус. Ассист на первый гол футболиста отдал Яремчук.

Авторитетный портал SofaScore оценил игру Безуса баллом 9,2. Эта оценка - лучшая в матче. Второй украинец "Гента", Роман Яремчук, получил оценку 7,3.

В текущем сезоне игроки настреляли уже 31 гол на двоих за бельгийскую команду во всех турнирах.