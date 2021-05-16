Безус стал лучшим игроком матча против Остенде
Украинец ярко проявил себя сегодня
Сегодня "Гент" украинцев Яремчука и Безуса разгромил "Остенде" (0:4) в рамках матча Лиги Жупиле.
На 20-й и 66-й минутах матча в ворота соперника забивал украинец Роман Безус. Ассист на первый гол футболиста отдал Яремчук.
Авторитетный портал SofaScore оценил игру Безуса баллом 9,2. Эта оценка - лучшая в матче. Второй украинец "Гента", Роман Яремчук, получил оценку 7,3.
В текущем сезоне игроки настреляли уже 31 гол на двоих за бельгийскую команду во всех турнирах.
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Источник:Sofascore
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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
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vgolovan (полтава)
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Artemanat (Кривой Рог)
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