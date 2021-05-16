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Безус стал лучшим игроком матча против Остенде

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(1 голосов)

Украинец ярко проявил себя сегодня

Безус стал лучшим игроком матча против Остенде

Новина українською

Сегодня "Гент" украинцев Яремчука и Безуса разгромил "Остенде" (0:4) в рамках матча Лиги Жупиле.

На 20-й и 66-й минутах матча в ворота соперника забивал украинец Роман Безус. Ассист на первый гол футболиста отдал Яремчук.

Авторитетный портал SofaScore оценил игру Безуса баллом 9,2. Эта оценка - лучшая в матче. Второй украинец "Гента", Роман Яремчук, получил оценку 7,3.

В текущем сезоне игроки настреляли уже 31 гол на двоих за бельгийскую команду во всех турнирах.

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В статье: Роман Безус Роман Яремчук Остенде (Бельгия) Гент
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Источник:
Sofascore

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.05.2021 в 18:18
31гол+13ассистов и того 44 результативных действия,нот бэд)))
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vgolovan (полтава)
16.05.2021 в 18:14
почему безус не в сборной
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Artemanat (Кривой Рог)
16.05.2021 в 18:17
Потому что есть Коваленко и на этом всё ((((
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