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Швед забил за Мехелен впервые с февраля

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец забил долгожданный гол за свою команду

Швед забил за Мехелен впервые с февраля

Новина українською

Сегодня ФК "Мехелен" Марьяна Шведа победил льежский "Стандард" со счетом 3:1.

Украинец вышел на замену на 43-й минуте матча вместо травмированного соперника по амплуа. Уже на 57-й минуте игрок забил гол у ворота льежцев. Этот мяч стал первым для футболиста с 3-го февраля.

Всего в текущем сезоне Марьян провел за "Мехелен" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Комментарии (4)
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В.В.П. (Город)
16.05.2021 в 20:40
Украинец вышел на замену на 43-й минуте матча вместо травмированного соперника по амплуа ну а че, круто!!!! вышел вместо травмированного СОПЕРНИКА))))
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dazo64
16.05.2021 в 20:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.05.2021 в 19:37
3:1, а не 3:0...
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.05.2021 в 19:36
3:1, а не 3:0...
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0
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