Швед забил за Мехелен впервые с февраля

Сегодня ФК "Мехелен" Марьяна Шведа победил льежский "Стандард" со счетом 3:1.

Украинец вышел на замену на 43-й минуте матча вместо травмированного соперника по амплуа. Уже на 57-й минуте игрок забил гол у ворота льежцев. Этот мяч стал первым для футболиста с 3-го февраля.

Всего в текущем сезоне Марьян провел за "Мехелен" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.