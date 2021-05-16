Швед забил за Мехелен впервые с февраля
Украинец забил долгожданный гол за свою команду
Сегодня ФК "Мехелен" Марьяна Шведа победил льежский "Стандард" со счетом 3:1.
Украинец вышел на замену на 43-й минуте матча вместо травмированного соперника по амплуа. Уже на 57-й минуте игрок забил гол у ворота льежцев. Этот мяч стал первым для футболиста с 3-го февраля.
Всего в текущем сезоне Марьян провел за "Мехелен" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
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Комментарии (4)
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В.В.П. (Город)
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dazo64
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