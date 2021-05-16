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Безус: Пока мы побеждаем, меня не волнует, насколько красивые мои голы

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Футболист доволен результатом сегодняшнего матча

Безус: Пока мы побеждаем, меня не волнует, насколько красивые мои голы

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Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус поделился впечатлениями после победы над "Остенде" (4:0):

"До удаления в составе соперника не всегда было легко. Но мы очень много работали на протяжении всего матча. Сейчас самое главное – эти три очка. Мы хотим немного насладиться этим, но следующие матчи уже скоро. Но я уверен, что это придаст нам уверенности в последних двух матчах.

Да, я мог бы забить в моменте с красной карточкой. Но и Роман Яремчук бежал в свободную зону. Хотя надо еще раз взглянуть на видеоповтор. Но это определенно был фол.

В моменте с моим первым голом я знал, что вратарь выйдет из ворот. Мне удавались такие удары на тренировках, пробить именно так казалось лучшим вариантом. Лучший ли это мой гол? Один из лучших. Пока мы побеждаем, меня не волнует, насколько они красивы", – сказал Безус.

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В статье: Роман Безус Роман Яремчук Остенде (Бельгия) Гент (Бельгия)
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Источник:
Сайт ФК Гент

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