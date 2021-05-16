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Чемпионство все ближе: Брюгге победил, а Соболь отыграл весь поединок

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Повержен "Антверпен"

Чемпионство все ближе: Брюгге победил, а Соболь отыграл весь поединок

Фото: Club Brugge KV

Новина українською

В 4-м туре чемпионской группе Лиги Жюпиле "Брюгге" дома переиграл "Антверпен" со счетом 2:1.

Украинский защитник хозяев Эдуард Соболь провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

"Брюгге" уверенно идет к чемпионству, после этого тура команда опережает второй "Генк" на 5 очков.

В текущем сезоне во всех турнирах 26-летний Соболь принял участие в 35 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 6 голевых передач.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Антверпен
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