Чемпионство все ближе: Брюгге победил, а Соболь отыграл весь поединок

В 4-м туре чемпионской группе Лиги Жюпиле "Брюгге" дома переиграл "Антверпен" со счетом 2:1.

Украинский защитник хозяев Эдуард Соболь провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

"Брюгге" уверенно идет к чемпионству, после этого тура команда опережает второй "Генк" на 5 очков.

В текущем сезоне во всех турнирах 26-летний Соболь принял участие в 35 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 6 голевых передач.