Шабанов принял участие в чемпионском награждении Легии, Русин - нет
Украинец был награжден памятной медалью
legia.com
Футболисты "Легии" после победы над "Подбескидзе" (1:0) в заключительном туре чемпионата Польши были награждены медалями в связи с победой в турнире.
В церемонии принял участие арендованный у "Динамо" защитник Артем Шабанов. Украинский футболист был награжден памятной медалью, а также сфотографировался с трофеем, который вручается победителю Экстраклассы.
Напомним, что за "Легию" Шабанов во всех турнирах сыграл восемь матчей, результативными действиями не отличился. Конец сезона 29-летний футболист пропустил из-за травмы. Что касается другого арендованного у "Динамо" футболиста, Назария Русина, то ни на одном официальном фото или видео клуба по случаю чемпионства он замечен не был.
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