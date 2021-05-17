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Шабанов принял участие в чемпионском награждении Легии, Русин - нет

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(1 голосов)

Украинец был награжден памятной медалью

Шабанов принял участие в чемпионском награждении Легии, Русин - нет

legia.com

Новина українською

Футболисты "Легии" после победы над "Подбескидзе" (1:0) в заключительном туре чемпионата Польши были награждены медалями в связи с победой в турнире.

В церемонии принял участие арендованный у "Динамо" защитник Артем Шабанов. Украинский футболист был награжден памятной медалью, а также сфотографировался с трофеем, который вручается победителю Экстраклассы.

Шабанов принял участие в чемпионском награждении Легии, Русин - нет - изображение 1

Напомним, что за "Легию" Шабанов во всех турнирах сыграл восемь матчей, результативными действиями не отличился. Конец сезона 29-летний футболист пропустил из-за травмы. Что касается другого арендованного у "Динамо" футболиста, Назария Русина, то ни на одном официальном фото или видео клуба по случаю чемпионства он замечен не был.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Шабанов Назарий Русин
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