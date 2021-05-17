Греческий АЕК хочет заполучить Сергея Реброва
Руководство греческого клуба недовольно 4-м местом команды в чемпионате
Фото: fradi.hu
Греческий АЕК по окончании сезона с большой долей вероятности может отправить в отставку главного тренера Маноло Хименеса и уже начал поиски нового наставника для команды.
Как сообщает местное издание Enwsi, в шорт-листе руководства клуба всего две-три фамилии, одна из которых – украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров.
Напомним, что за АЕК выступают три украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко. Команда заняла только 4-е место в чемпионате Греции, пропустив вперед "Олимпиакос", ПАОК и "Арис".
Также, напомним, что контракт Реброва с "Ференцварошем" рассчитан до лета следующего года. Тренер три года подряд приводил свою команду к чемпионству, а также выводил "Фради" в группу Лиги Европы и Лиги чемпионов.
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