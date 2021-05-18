Источник: Ребров не возглавит греческий АЕК
И даже известна причина
Фото: fradi.hu
Вчера стало известно, что Сергей Ребров может уже летом покинуть "Ференцварош". Ходили слухи, что его пригласит греческий "АЕК".
Читайте такжеГреческий АЕК хочет заполучить Сергея Реброва
Сегодня стало известно, что Ребров отклонил предложение греков. Об этом передает портал Динамомания.
Основная причина в том, что его нынешний клуб, венгерский "Ференцварош", затребовал миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта.
Напомним, что контракт Сергея Реброва с "Ференцварошем" истекает летом следующего года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамомания
Популярное сейчас
- Роналду: Надеюсь, что меня запомнят как великого игрока, который делал все возможное для своей команды
- Реброва зовут в Грецию, Де Дзерби в Шахтере нужен Локателли. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Сборная сыграет в Днепре, интерес к Реброву, решение Тер Штегена. Главные новости за 17 мая
- ВИДЕО, как Безус и Яремчук записали в свой актив три результативных действия
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...