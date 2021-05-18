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Источник: Ребров не возглавит греческий АЕК

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И даже известна причина

Источник: Ребров не возглавит греческий АЕК

Фото: fradi.hu

UA-Футбол
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Вчера стало известно, что Сергей Ребров может уже летом покинуть "Ференцварош". Ходили слухи, что его пригласит греческий "АЕК".

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Сегодня стало известно, что Ребров отклонил предложение греков. Об этом передает портал Динамомания.

Основная причина в том, что его нынешний клуб, венгерский "Ференцварош", затребовал миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта.

Напомним, что контракт Сергея Реброва с "Ференцварошем" истекает летом следующего года.

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В статье: Сергей Ребров АЕК (Афины) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Динамомания

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