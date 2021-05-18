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Зинченко выйдет в старте Сити на матч с Брайтоном

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Украинец вернулся в основу горожан

Зинченко выйдет в старте Сити на матч с Брайтоном

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко сыграет в выездном матче 37-го тура АПЛ против "Брайтона".

Украинец выйдетв стартовом составе.

Отметим, что матч начнется в 22:00.

Также не лишним будет отметить, что "Сити" уже оформил чемпионство, в то время как "Брайтон" избежал вылета, и таким образом, данный поединок не несет особой турнирной нагрузки.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 29 матчах во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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