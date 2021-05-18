Зинченко выйдет в старте Сити на матч с Брайтоном
Украинец вернулся в основу горожан
Украинский игрок "
Украинец выйдетв стартовом составе.
Отметим, что матч начнется в 22:00.
Также не лишним будет отметить, что "Сити" уже оформил чемпионство, в то время как "Брайтон" избежал вылета, и таким образом, данный поединок не несет особой турнирной нагрузки.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 29 матчах во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.
Your team to battle Brighton! ????— Manchester City (@ManCity) May 18, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, Torres, Foden
SUBS | Steffen, Ake, Jesus, Laporte, De Bruyne, Mendy, Fernandinho, Garcia, Palmer
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/LOTv1wwlRU
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