Зинченко получил одну из наихудших оценок от WhoScored в матче с Брайтоном
Украинец отыграл на поле все 90 минут встречи
В рамках 37-м тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде потерпел поражение от "Брайтона"(2:3), хотя вел в счете в два мяча.
Украинский игрок Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл все 90 минут встречи. Добавим, что в начале первого тайма команда Пепа Гвардиолы играла в меньшинстве.
WhoScored оценил действия украинца в 5,9 балла. Худший балл только у Жоау Канселу, удаленного в начале игры (5,3). Лучшим игроком встречи стал Фил Фоден (8,1).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо не продолжит аренду хавбека
- Кобин: Меня уже мало интересует, кто будет новым тренером Миная
- Сладкая месть за Кубок. АПЛ. Челси – Лестер 2:1
- ВИДЕО, как Малиновский вновь забил за Аталанту, в этот раз Дженоа
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.05.2021 в 12:20
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
19.05.2021 в 10:45
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
19.05.2021 в 10:09
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
19.05.2021 в 10:33
Ответить
0
0
Камонплей
19.05.2021 в 11:07
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...