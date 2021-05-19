Зинченко получил одну из наихудших оценок от WhoScored в матче с Брайтоном

В рамках 37-м тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде потерпел поражение от "Брайтона"(2:3), хотя вел в счете в два мяча.

Украинский игрок Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл все 90 минут встречи. Добавим, что в начале первого тайма команда Пепа Гвардиолы играла в меньшинстве.

WhoScored оценил действия украинца в 5,9 балла. Худший балл только у Жоау Канселу, удаленного в начале игры (5,3). Лучшим игроком встречи стал Фил Фоден (8,1).