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Зинченко получил одну из наихудших оценок от WhoScored в матче с Брайтоном

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец отыграл на поле все 90 минут встречи

Зинченко получил одну из наихудших оценок от WhoScored в матче с Брайтоном

Новина українською

В рамках 37-м тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде потерпел поражение от "Брайтона"(2:3), хотя вел в счете в два мяча.

Украинский игрок Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл все 90 минут встречи. Добавим, что в начале первого тайма команда Пепа Гвардиолы играла в меньшинстве.

WhoScored оценил действия украинца в 5,9 балла. Худший балл только у Жоау Канселу, удаленного в начале игры (5,3). Лучшим игроком встречи стал Фил Фоден (8,1).

Зинченко получил одну из наихудших оценок от WhoScored в матче с Брайтоном - изображение 1
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В статье: Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Александр Зинченко
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.05.2021 в 12:20
Эх.....
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MaximSK (Киев)
19.05.2021 в 10:45
этот матч товарищеский для МС по сути, поэтому результат не важен, они могут позволить себе проигрывать, главное сейчас финал ЛЧ.
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football_soccer (Украина)
19.05.2021 в 10:09
А у Родри оценка почему выше , оценки Зины? Когда Фоден забил второй и казалось , что Сити уже может выдохнуть, этот испанский чокер , отдал голевую на игрока Брайтона. До того момента прям 100% голевых у Брайтона не было, а после этого Сити посыпался .
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Acsakal (Kharkov)
19.05.2021 в 10:33
У Родрі і стоїть "помилка, що призвела до голу". А в Зіни низька оцінка за сукупністю показників.
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Камонплей
19.05.2021 в 11:07
такий алгоритм, через Родрі більше грали (в півтора рази більше торкань м'яча) відповідно більше вдалих дій. Зіна без м'яча і з м'ячем два різні гравці. Основна різниця - в родрі 6 з 11 виграних дуелей, в сашка 0 з 2.
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