Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с ВБА
Украинец в заявке, но не в старте
Украинец Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав "
Украинец остался в запасе.
Отметим, что поединок начнется в 22:15.
В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника три гола и четыре ассиста в 22 матчах.
Напомним, что экс-игрок "Динамо" много времени пропустил из-за травмы и лишь в последние пару недель стал подпускаться к составу.
Saïd Benrahma starts after his goal on Saturday ????♂️????????— West Ham United (@WestHam) May 19, 2021
Here's how we line up tonight...#WBAWHU pic.twitter.com/neZvVsPmJY
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Русин, Цитаишвили, Булеца и другие. Динамо объявило о возвращении арендованных игроков
- Президент Зари: Попросил Скрипника до конца мая определиться, хочет ли он продлить контракт
- Алиев: Не уважаю Луческу, но каким бы человеком Мирча не был – он сделал из Динамо чемпиона
- Финиш сезона под угрозой: сегодня Виктор Коваленко пройдет медобследование - СМИ
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...