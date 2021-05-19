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Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с ВБА

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Украинец в заявке, но не в старте

Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с ВБА

Новина українською

Украинец Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав "Вест Хэма" на выездной матч 37-го утра АПЛ против "Вест Бромвича".

Украинец остался в запасе.

Отметим, что поединок начнется в 22:15.

В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника три гола и четыре ассиста в 22 матчах.

Напомним, что экс-игрок "Динамо" много времени пропустил из-за травмы и лишь в последние пару недель стал подпускаться к составу.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Бромвич Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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