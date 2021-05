Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с ВБА

Украинец Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав " Вест Хэма " на выездной матч 37-го утра АПЛ против "Вест Бромвича".

Украинец остался в запасе.

Отметим, что поединок начнется в 22:15.

В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника три гола и четыре ассиста в 22 матчах.

Напомним, что экс-игрок "Динамо" много времени пропустил из-за травмы и лишь в последние пару недель стал подпускаться к составу.

Saïd Benrahma starts after his goal on Saturday ????‍♂️????????



Here's how we line up tonight...#WBAWHU pic.twitter.com/neZvVsPmJY