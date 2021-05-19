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Президент Ференцвароша подтвердил, что Ребров покидает клуб

Наши за границей
(2 голосов)

Клуб уже начал поиски нового тренера

Президент Ференцвароша подтвердил, что Ребров покидает клуб

Новина українською

Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов прокомментировал слухи о том, что венгерский клуб ищет нового тренера и рассказал о том, почему Сергей Ребров не останется в "Ференцвароше" до 2022 года, когда у него заканчивается контракт с клубом.

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"Наша самая большая проблема сейчас в том, что еще 10 февраля Сергей Ребров через своего агента сообщил, что хочет уйти из "Ференцвароша" по окончанию сезона.

Это стало неожиданностью. Я даже не мог подумать, что между клубом и главным тренером есть какие-то непреодолимые недопонимания, из-за которых он захочет уйти.

Как президент, я сразу понял, что нужно искать нового тренера, чтобы накануне квалификации Лиги чемпионов футболисты знали, кто будет работать с командой. Конечно, мы провели анализ "рынка" тренеров и уже нашли подходящих кандидатов, которые смогут заменить Реброва.

Любой, кто меня знает, знает, что когда у меня проблемы с кем-то, я всегда говорю это прямо в глаза. Честно говоря, в данном случае такого не было. Конечно, в этом есть эмоциональная составляющая. Я думал, что мы выражаем ему признательность, по крайней мере, в финансовом плане, потому что Ребров очень хорошо заработал по европейским меркам.

Мы сделали все возможное, чтобы он добился успеха. Блестящий тренер, которого я всегда хотел, но я должен смириться с его решением. Я хочу, чтобы мы сели и поговорили друг с другом, но это еще впереди", - рассказал Кубатов в интервью Origo.

Напомним, что контракт Реброва с "Ференцварошем" рассчитан до лета следующего года. Тренер три года подряд приводил свою команду к чемпионству, а также выводил "Фради" в группу Лиги Европы и Лиги чемпионов.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Origo

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.05.2021 в 23:06
"Где-то" больше предложили)))
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.05.2021 в 23:36
Прикинь, люди работают за деньги, какая низость :)
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Fontango (Kharkov)
19.05.2021 в 23:01
Чего они плачутся? "Ференцварош", получит лимон евро, за досрочное расторжение контракта, тем более Сереге всего год осталось отработать. Видно новое предложение оказалось, вкуснее.
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Artemanat (Кривой Рог)
19.05.2021 в 22:52
Обидно будет если он променяет фради на АЕК или Кайрат как пишут в СМИ!!! Надеюсь что поедет в АПЛ)))!!!!
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+1
0
Ramses-ua (Запорожье)
19.05.2021 в 22:58
Надежда умерает последней)
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0
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