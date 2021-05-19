Президент Ференцвароша подтвердил, что Ребров покидает клуб
Клуб уже начал поиски нового тренера
Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов прокомментировал слухи о том, что венгерский клуб ищет нового тренера и рассказал о том, почему Сергей Ребров не останется в "Ференцвароше" до 2022 года, когда у него заканчивается контракт с клубом.
"Наша самая большая проблема сейчас в том, что еще 10 февраля Сергей Ребров через своего агента сообщил, что хочет уйти из "Ференцвароша" по окончанию сезона.
Это стало неожиданностью. Я даже не мог подумать, что между клубом и главным тренером есть какие-то непреодолимые недопонимания, из-за которых он захочет уйти.
Как президент, я сразу понял, что нужно искать нового тренера, чтобы накануне квалификации Лиги чемпионов футболисты знали, кто будет работать с командой. Конечно, мы провели анализ "рынка" тренеров и уже нашли подходящих кандидатов, которые смогут заменить Реброва.
Любой, кто меня знает, знает, что когда у меня проблемы с кем-то, я всегда говорю это прямо в глаза. Честно говоря, в данном случае такого не было. Конечно, в этом есть эмоциональная составляющая. Я думал, что мы выражаем ему признательность, по крайней мере, в финансовом плане, потому что Ребров очень хорошо заработал по европейским меркам.
Мы сделали все возможное, чтобы он добился успеха. Блестящий тренер, которого я всегда хотел, но я должен смириться с его решением. Я хочу, чтобы мы сели и поговорили друг с другом, но это еще впереди", - рассказал Кубатов в интервью Origo.
Напомним, что контракт Реброва с "Ференцварошем" рассчитан до лета следующего года. Тренер три года подряд приводил свою команду к чемпионству, а также выводил "Фради" в группу Лиги Европы и Лиги чемпионов.
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