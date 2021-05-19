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Малиновский сравнял счет в финале Кубка Италии - ВИДЕО

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(3 голосов)

Пушка

Малиновский сравнял счет в финале Кубка Италии - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский, который вышел в стартовом составе своей команды на финальный матч Кубка Италии против "Ювентуса", отметился забитым голом.

Украинец сравнял счет (1:1) на 41-й минуте матча, пробив с линии штрафной.

Отметим, что это 10-й гол Руслана во всех турнирах и 3-й в Кубке Италии.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо)
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Комментарии (7)
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Ramses-ua (Запорожье)
19.05.2021 в 23:38
Ну і нашо кращого гравця Аталанти останіх місяців було змінювати а,Гасперіні? Вот довбень ....
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0
0
Ramses-ua (Запорожье)
19.05.2021 в 23:02
Лише згадаю що Буфону з наших в Італії забивав Шева фіг зна коли)
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.05.2021 в 22:59
Как приятно такое видеть/читать!!!
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+2
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
19.05.2021 в 22:58
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+2
0
Ramses-ua (Запорожье)
19.05.2021 в 22:56
Навідь коментувати не буду...пху пху пху.Так тримати!
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+1
0
mikhail.aleksandrov (Одесса)
19.05.2021 в 22:54
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.05.2021 в 22:52
Та мы уже привыкли, что он Ювентусу забивает.
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+2
-1


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