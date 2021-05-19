Малиновский сравнял счет в финале Кубка Италии - ВИДЕО

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский, который вышел в стартовом составе своей команды на финальный матч Кубка Италии против "Ювентуса", отметился забитым голом.

Украинец сравнял счет (1:1) на 41-й минуте матча, пробив с линии штрафной.

Отметим, что это 10-й гол Руслана во всех турнирах и 3-й в Кубке Италии.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.