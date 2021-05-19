Малиновский сравнял счет в финале Кубка Италии - ВИДЕО
Пушка
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский, который вышел в стартовом составе своей команды на финальный матч Кубка Италии против "Ювентуса", отметился забитым голом.
Украинец сравнял счет (1:1) на 41-й минуте матча, пробив с линии штрафной.
Отметим, что это 10-й гол Руслана во всех турнирах и 3-й в Кубке Италии.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
#CoppaItalia | GOL de Ruslan Malinovskyi para el #Atalanta. pic.twitter.com/ak3GrlNbfn— Dribbling (@DribblingFutbol) May 19, 2021
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Комментарии (7)
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