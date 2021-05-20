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Яремчук – лучший игрок матча Гент-Стандард по версии WhoScored

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Украинец отличился забитым голом

Яремчук – лучший игрок матча Гент-Стандард по версии WhoScored

фото - ФК Гент / автор - невідомий

Новина українською

Украинский игрок "Гента" Роман Яремчук стал лучшим игроком матча 5-го тура второго этапа бельгийской Лиги Жюпиле (2:0) по версии WhoScored..

25-летний футболист вышел в стартовом составе "буйволов" и отыграл на поле все 90 минут встречи. За это время Яремчук забил гол, 41 раз коснулся мяча, отдал 24 точных передач из 30 (80%), нанес три удара, один из которых был мимо.

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Аналитический портал WhoScored оценил действия украинца в 7,7 балла. Также от SofaScore Яремчук получил второй лучший балл - 7,5.

Стоит также добавить, что с первых минут в этом поединке сыграл еще один украинец Роман Безус, а вот Игорь Пластун вышел на замену во втором тайме.

Отметим, что в текущем сезоне в составе "Гента" Яремчук во всех турнирах провел 41 матч, в котором забил 22 мяча и сделал 8 результативных передач.

Яремчук – лучший игрок матча Гент-Стандард по версии WhoScored - изображение 1
Яремчук – лучший игрок матча Гент-Стандард по версии WhoScored - изображение 2

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В статье: Роман Яремчук Гент Стандард (Бельгия)
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