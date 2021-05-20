Яремчук в дух голах от рекорда Гента. Но заявляет, что это не самоцель
Украинец продолжает зажигать в Бельгии
фото - ФК Гент / автор - невідомий
"Я очень доволен своим голом. Рекорд? Для меня это не самоцель. У нас есть общее задание — получить по итогам сезона путевку в еврокубки (Лигу Конференций). Я забил гол и помог сделать еще один шаг к цели. Вот и все.
В заключительном матче сезона (суббота 22 мая) нам предстоит сыграть на выезде с "Мехеленом". Нас устроит только победа! Только в этом случае мы финишируем выше соперника", - сказал Яремчук.
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