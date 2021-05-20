  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук в дух голах от рекорда Гента. Но заявляет, что это не самоцель
В тренде

Яремчук в дух голах от рекорда Гента. Но заявляет, что это не самоцель

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец продолжает зажигать в Бельгии

Яремчук в дух голах от рекорда Гента. Но заявляет, что это не самоцель

фото - ФК Гент / автор - невідомий

Новина українською

Гол в ворота "Стандарда" стал для нападающего "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука 61-м в футболке бельгийского клуба. Теперь, до результата лучшего бомбардира команды с 1980 года Эрика Вискала (63 мяча), украинцу осталось два гола…

"Я очень доволен своим голом. Рекорд? Для меня это не самоцель. У нас есть общее задание — получить по итогам сезона путевку в еврокубки (Лигу Конференций). Я забил гол и помог сделать еще один шаг к цели. Вот и все.

В заключительном матче сезона (суббота 22 мая) нам предстоит сыграть на выезде с "Мехеленом". Нас устроит только победа! Только в этом случае мы финишируем выше соперника", - сказал Яремчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Гент

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...