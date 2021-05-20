Яремчук в дух голах от рекорда Гента. Но заявляет, что это не самоцель

Гол в ворота "Стандарда" стал для нападающего "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука 61-м в футболке бельгийского клуба. Теперь, до результата лучшего бомбардира команды с 1980 года Эрика Вискала (63 мяча), украинцу осталось два гола…

"Я очень доволен своим голом. Рекорд? Для меня это не самоцель. У нас есть общее задание — получить по итогам сезона путевку в еврокубки (Лигу Конференций). Я забил гол и помог сделать еще один шаг к цели. Вот и все.

В заключительном матче сезона (суббота 22 мая) нам предстоит сыграть на выезде с "Мехеленом". Нас устроит только победа! Только в этом случае мы финишируем выше соперника", - сказал Яремчук.