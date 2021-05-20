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Тимощук: По внутреннему состоянию считаю себя петербуржцем

Наши за границей
(6 голосов)

Анатолий заявил о том, что может всю жизнь прожить в Питере

Тимощук: По внутреннему состоянию считаю себя петербуржцем

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЗЕНИТА

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Тимощук рассказал о своем отношении к "Зениту", где он долго играл как футболист, а теперь работает помощником тренера.

- "Шахтер", "Зенит" и "Бавария" - скорее всего главные команды вашей жизни. Если бы все-таки пришлось выбирать, то кого бы выбрали?

- Лучше не выбирать (смеется). Многие обижаются. Каждая команда для меня ценна по-своему. Если "Шахтер" - это раннее развитие и становление меня как игрока, как капитана, как футболиста сборной Украины, то "Зенит" дал мне возможность приблизиться к мечте - играть за границей в топовом клубе.

Титулы, поддержка болельщиков, то, как они меня провожали – часто об этом думаю. А "Бавария" уже гранд европейского футбола, хотя тогда нельзя было сказать, что клуб уверенно смотрелся на европейской арене и в домашнем первенстве.

Я как раз переходил с определенной задачей от руководства перед командой и мной лично. Те же европейские титулы необходимо было выигрывать, а также стремиться к тому, где "Бавария" находится сейчас. Я успел дать толчок, быть маленьким катализатором, когда в 2013-м команда взяла первое из девяти чемпионств подряд в Германии. Во всех клубах были классные и эмоциональные воспоминания. Тут я бы не стал выбирать кого-то одного.

- Вы с перерывами, но уже довольно давно в Петербурге. Считаете себя петербуржцем?

- По внутреннему состоянию – да.

- Допускаете, что всю жизнь проживете в Петербурге?

- Конечно! Почему бы и нет?

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В статье: Анатолий Тимощук Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
Спортэксперт

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Комментарии (28)
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DOMENICO (Lviv)
20.05.2021 в 22:12
Як там колекція футболок?
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.05.2021 в 22:02
Придивишся - шматок гівна.
Ответить
0
0
Comment06 (Украина)
20.05.2021 в 21:52
Бросил семью и двух детей, предал Родину- достаточно для пребывания в аду.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
20.05.2021 в 21:44
Вот как-то странно все получается. Мы сами себе противоречим.. Когда Зинченко приезжая после игры за сборную Украины в Россию говорит, что прижился в Уфе и скучает по городу - его все равно носят на руках. он для многих красавчик. А когда этот говорит такое же - он предатель. Хотя Толик дал сборной намного больше, чем первый. Двойные стандарты.
Ответить
+2
-3
krakow (Херсон)
20.05.2021 в 21:49
Опять,"мы". Ну,сколько можно.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
20.05.2021 в 21:52
ну ладно. ты. легче?
0
-1
kalan-86 (Анкара)
20.05.2021 в 21:35
Ептель, Толик, хотя бы подумал про чувства миллионов украинцев, как у многих сжалось сердце от твоих слов. Лучше бы просто промолчал...
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+2
-2
krakow (Херсон)
20.05.2021 в 21:39
Ты,с анатомией напутал. Желудки сжались.
Ответить
+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.05.2021 в 21:17
Петербуржець - то, наприклад, Б.Грєбєнщіков та й ще багато достойних особистостей. А ти, Толік, звичайний рагуль-хохол-малорос.
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+6
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
20.05.2021 в 21:56
А що Толіку говорити в Петербурзі, викинуть нах....рін.
Ответить
+1
0
тутти-10 (Сумська область)
20.05.2021 в 21:06
Кокошник над їб..ломи ще не виріс, лапті на копитах не з'явилися? Ублюдок
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+8
-2
avatar
Байкал (Lviv)
20.05.2021 в 20:57
По внутрішньому стану ти ,Толя, п ідарас
Ответить
+15
-2
aleks68
20.05.2021 в 20:57
дерьмом тимощук был им и остался.ради денег готов на всё.
Ответить
+8
-3
Dimka26 (Чернигов)
20.05.2021 в 21:35
а много ли футболистов, которые не ведутся на деньги?
Ответить
+1
0
vabo84
20.05.2021 в 20:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-3
avatar
armik (Киев)
20.05.2021 в 20:53
Это какое-то извращение. Даже в Москве чувствую себя нормально. Но в этом покрытом плесенью, холодном, продуваемом сквозняками городе жить невозможно.
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+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.05.2021 в 20:51
Зачем это пишут???Нах это вообще читать? Особенно понравилось, что Зенит дал возможность играть за границей))))))
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+5
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.05.2021 в 21:01
А Бавария уже гранд))))) с болот штынит Толю)))))
Ответить
0
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
20.05.2021 в 20:38
Чтоб ты там и сдох!
Ответить
+5
-3
oda1979 (Запорожье)
20.05.2021 в 20:28
Ему в порно не предлагали сниматься?
Ответить
+8
-3
2.dc (Николаев)
20.05.2021 в 20:23
Непонятна позиция редакции, к чему снова и снова доставать замшелые скелеты из шкафа, и снова и снова вбрасывать их в аудиторию ... (
Ответить
+10
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
20.05.2021 в 20:45
Просмотры, комменты...
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.05.2021 в 20:22
Лайно.
Ответить
+12
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.05.2021 в 20:20
Навіщо згадувати взагалі це лайно???
Ответить
+15
-1
storm_ua (Николаев)
20.05.2021 в 20:14
Ответить
+6
0
Djon (Киев)
20.05.2021 в 20:10
Запроданець. Продажна шкіра.
Ответить
+15
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
20.05.2021 в 20:10
Гівно,воно і в матрьошкінску гівно.
Ответить
+14
-1
sergei2020 (Черновцы)
20.05.2021 в 20:07
А презервативом ты себя не считаеш,по внутренему состоянию?
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+15
-1


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