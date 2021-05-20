Тимощук: По внутреннему состоянию считаю себя петербуржцем
Анатолий заявил о том, что может всю жизнь прожить в Питере
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Экс-игрок "
- "Шахтер", "Зенит" и "Бавария" - скорее всего главные команды вашей жизни. Если бы все-таки пришлось выбирать, то кого бы выбрали?
- Лучше не выбирать (смеется). Многие обижаются. Каждая команда для меня ценна по-своему. Если "Шахтер" - это раннее развитие и становление меня как игрока, как капитана, как футболиста сборной Украины, то "Зенит" дал мне возможность приблизиться к мечте - играть за границей в топовом клубе.
Титулы, поддержка болельщиков, то, как они меня провожали – часто об этом думаю. А "Бавария" уже гранд европейского футбола, хотя тогда нельзя было сказать, что клуб уверенно смотрелся на европейской арене и в домашнем первенстве.
Я как раз переходил с определенной задачей от руководства перед командой и мной лично. Те же европейские титулы необходимо было выигрывать, а также стремиться к тому, где "Бавария" находится сейчас. Я успел дать толчок, быть маленьким катализатором, когда в 2013-м команда взяла первое из девяти чемпионств подряд в Германии. Во всех клубах были классные и эмоциональные воспоминания. Тут я бы не стал выбирать кого-то одного.
- Вы с перерывами, но уже довольно давно в Петербурге. Считаете себя петербуржцем?
- По внутреннему состоянию – да.
- Допускаете, что всю жизнь проживете в Петербурге?
- Конечно! Почему бы и нет?
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