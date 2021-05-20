  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Легии: Русин думал, что будет кем-то важным в нашей команде, но в футболе он не сделал ничего особенного
В тренде

Тренер Легии: Русин думал, что будет кем-то важным в нашей команде, но в футболе он не сделал ничего особенного

Наши за границей
(3 голосов)

В Польше у Назария не задалось

Тренер Легии: Русин думал, что будет кем-то важным в нашей команде, но в футболе он не сделал ничего особенного

legia.com

Новина українською

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич рассказал, почему в команде не смог закрепиться арендованный у "Динамо" форвард Назарий Русин.

"На самом деле он сам решил, что сдался. Он не адаптировался в нашей реальности, потому что думал, что будет легче. Об этом свидетельствует заявление его или его брата о том, что он попал в слабую лигу. Конечно, у нас здесь нет донецкого "Шахтера" или киевского "Динамо", но лига сложная и требовательная.

Он думал, что будет кем-то важным в нашей команде, но он этого не заслужил. Другие тоже были недовольны появлением нового игрока, который хотел обойти всех в очереди на старте, но в футболе он не сделал ничего особенного.

Кто-то играет лучше, кто-то хуже, но наши игроки увидели, что он ничем не лучше их. Это был такай трансфер, что мог выгореть, а мог и нет. Оказалось, что не получилось", - сказал Михневич.

Также отметим, что "Легия" арендовала Русина зимой на год, однако форвард сыграл за команду только один матч в Кубке Польши и летом вернулся в "Динамо" досрочно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Назарий Русин
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
legia.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Одіссей (Донецьк)
20.05.2021 в 22:14
Ну да суперклуб ... продувши в квалифайраунде ЛЕ дома 0-3 ...Карабаху!
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
20.05.2021 в 21:57
Нехер ехать к пшекалам этим сраным,поехал бы лучше в Бельгию или на крайний случай уже в УПЛ остался
Ответить
0
-1
vlotko (Броди)
20.05.2021 в 21:49
Польський гонор нашим не подолати.
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
20.05.2021 в 21:58
Это точно,Ляхов топтать нужно
Ответить
0
-1
vlad920 (I-F)
20.05.2021 в 22:03
Бо свого гонору нема
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.05.2021 в 21:40
Нашим игрокам нужно меньше думать и больше играть.
Ответить
0
0
vabo84
20.05.2021 в 20:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...