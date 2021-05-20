Тренер Легии: Русин думал, что будет кем-то важным в нашей команде, но в футболе он не сделал ничего особенного

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич рассказал, почему в команде не смог закрепиться арендованный у " Динамо " форвард Назарий Русин.

"На самом деле он сам решил, что сдался. Он не адаптировался в нашей реальности, потому что думал, что будет легче. Об этом свидетельствует заявление его или его брата о том, что он попал в слабую лигу. Конечно, у нас здесь нет донецкого "Шахтера" или киевского "Динамо", но лига сложная и требовательная.

Он думал, что будет кем-то важным в нашей команде, но он этого не заслужил. Другие тоже были недовольны появлением нового игрока, который хотел обойти всех в очереди на старте, но в футболе он не сделал ничего особенного.

Кто-то играет лучше, кто-то хуже, но наши игроки увидели, что он ничем не лучше их. Это был такай трансфер, что мог выгореть, а мог и нет. Оказалось, что не получилось", - сказал Михневич.