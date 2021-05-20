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Филлипов: Поднял для себя планку, что приеду в Бельгию и без всякой адаптации буду играть

Наши за границей
(2 голосов)

Форвард пока что игроком основы Сент-Трюйдена не стал

Филлипов: Поднял для себя планку, что приеду в Бельгию и без всякой адаптации буду играть

Новина українською

Украинский форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов рассказал об адаптации в бельгийской команде.

"Я сам поднял для себя такую планку, что приеду в Бельгию и без всякой адаптации буду играть. Легко и просто. Но столкнулся с трудностями в плане языка, менталитета и команды. При нынешнем тренере не так много практики, однако я на каждой тренировке выкладываюсь и работаю. Сейчас будет подготовка к новому сезону, и я отдам все силы, чтобы быть в составе.

Бельгия - хороший чемпионат и трамплин. Кто-то переехал сюда в 20-21 год, и у них есть запас времени. У меня другая история, мне 28 лет. Главная задача - играть в "Сент-Трюйдене".

Сейчас нужно стать игроком основного состава. Показать, что тоже могу играть в футбол. Возвращение в "Десну"? Не буду отбрасывать этот вариант в будущем. Мне и семье было комфортно в Чернигове. Но хочется поиграть в европейских чемпионатах. Это опыт", - сказал Филиппов.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Бельгии Филиппов провел в составе "Сент-Трюйдена" 15 матчей и забил лишь 1 гол.

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В статье: Сент-Трюйден Александр Филлипов
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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