Филлипов: Поднял для себя планку, что приеду в Бельгию и без всякой адаптации буду играть

Украинский форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов рассказал об адаптации в бельгийской команде.

"Я сам поднял для себя такую планку, что приеду в Бельгию и без всякой адаптации буду играть. Легко и просто. Но столкнулся с трудностями в плане языка, менталитета и команды. При нынешнем тренере не так много практики, однако я на каждой тренировке выкладываюсь и работаю. Сейчас будет подготовка к новому сезону, и я отдам все силы, чтобы быть в составе.

Бельгия - хороший чемпионат и трамплин. Кто-то переехал сюда в 20-21 год, и у них есть запас времени. У меня другая история, мне 28 лет. Главная задача - играть в "Сент-Трюйдене".