Хачериди хочет получить от Динамо-Брест 1 млн долларов за досрочное расторжение контракта
Украинец намерен судиться вплоть до Лозанны
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Бывший клуб Евгения Хачериди - белорусский "Динамо-Брест" - до сих пор не выплатил компенсацию экс-защитнику сборной Украины за досрочное расторжение контракта.
По информации Meta-ratings, речь идет о сумме в один миллион долларов.
При этом долги по зарплате Хачериди клуб закрыл, иначе, команда просто не получила бы лицензию на участие в национальном чемпионате.
Сторона украинского футболиста настаивает на выплате компенсации. Если новое руководство "Динамо-Брест" откажется выполнять эти условия, дело будет рассматриваться в суде, вплоть до подачи документов в CAS.
Отметим, что соглашение с "Динамо-Брест" у Хачериди действовало до конца 2021 года, однако в зимнее межсезонье контракт с футболистом был расторгнут досрочно после того, как белорусский клуб объявил о смене руководства и сокращении бюджета. Предыдущий владелец Александр Зайцев покинул клуб, и "Динамо-Брест" официально перешел под государственное управление, поменяв форму собственности.
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