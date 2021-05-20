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Хачериди хочет получить от Динамо-Брест 1 млн долларов за досрочное расторжение контракта

Наши за границей
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Украинец намерен судиться вплоть до Лозанны

Хачериди хочет получить от Динамо-Брест 1 млн долларов за досрочное расторжение контракта

instagram.com/dynamobrest

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Бывший клуб Евгения Хачериди - белорусский "Динамо-Брест" - до сих пор не выплатил компенсацию экс-защитнику сборной Украины за досрочное расторжение контракта.

По информации Meta-ratings, речь идет о сумме в один миллион долларов.

При этом долги по зарплате Хачериди клуб закрыл, иначе, команда просто не получила бы лицензию на участие в национальном чемпионате.

Сторона украинского футболиста настаивает на выплате компенсации. Если новое руководство "Динамо-Брест" откажется выполнять эти условия, дело будет рассматриваться в суде, вплоть до подачи документов в CAS.

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Отметим, что соглашение с "Динамо-Брест" у Хачериди действовало до конца 2021 года, однако в зимнее межсезонье контракт с футболистом был расторгнут досрочно после того, как белорусский клуб объявил о смене руководства и сокращении бюджета. Предыдущий владелец Александр Зайцев покинул клуб, и "Динамо-Брест" официально перешел под государственное управление, поменяв форму собственности.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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Источник:
Meta Ratings

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